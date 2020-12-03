Avustralyalı işadamı Ammar Issa, Adana'ya yatırım yapmayı planlıyor - Son Dakika

Avustralyalı işadamı Ammar Issa, Adana'ya yatırım yapmayı planlıyor

03.12.2020 11:48
Avustralyalı işadamı Ammar Issa, Adana'ya yatırım yapmayı planlıyor, System.String[]

Avustralya işadamı Ammar Issa, çevrimiçi saç ve güzellik ürünleri mağazası olan AMR markası ile Adana'ya yatırım yapmayı planladığını açıkladı.

Avustralya işadamı Ammar Issa, çevrimiçi saç ve güzellik ürünleri mağazası olan AMR markası ile Adana'ya yatırım yapmayı planladığını açıkladı.

Çevrimiçi saç ve güzellik firması AMR Hair & Beauty CEO'su Avustralyalı işadamı Ammar Issa, Batı Sydney'deki 22 bin metrekarelik bir depodan ürünlerini 17 web sitesi aracılığı ile satışa çıkararak ve şubeler açarak yılda milyonlarca dolarlık gelir elde ettiği söyledi. Şirketin Adana'da yatırım yapmayı planladığı açıklandı.

"Salgın döneminde satışlarımızı yüzde 250 artırdık"

Salgın dönemindeki satışlara değinen Ammar Issa, "Avustralya'da Covid-19'un en yoğun olduğu Mart-Haziran ayları arasında web sitesi üzerinden ayda 240 binden fazla ziyaretçiye ulaşarak satışlarını yüzde 250'den fazla arttırdık. Ülkedeki Australia Post'un 2020 E-Ticaret Sektör Raporlarına göre, güzellik endüstrisindeki müşteriler, online ortamda en çok aktif olan müşteriler arasında yer alıyor. Güzellik endüstrisindeki müşteriler online olmaları, satın alma sıklıklarının giderek artması nedeniyle önemli bir yere sahip. Bundan dolayı güzellik sektöründeki e-ticaret endüstrisi yıllık baremde yüzde 18,8 artış gösteriyor. Online işlemler ise bu sektördeki satışların yüzde 53'ünden fazlasını oluşturuyor" dedi.

Issa, sözlerine şöyle devam etti: "Şirketimizi 2004 yılında 14 yaşında başlattım. Şu anda Ingleburn, Batı Sydney'deki 22 bin metrekarelik bir depodan ürünlerimizi 17 web sitesi aracılığı ile satışa çıkararak şubeler açtık. Yılda milyonlarca dolarlık gelir elde eden şirketimiz Adana'da yatırım yapmayı planlıyor".

"Önceliğimiz güzellik"

Issa, en önemli önceliklerinin güzellik olduğunu vurguladı. Kadınların güzel görünme isteğinin hiç bir zaman ölmeyeceğini ifade eden Issa, "Düşünün ki bir evde cebinde 50 doları kalan 4 kadın var. Bu kadınlar ceplerindeki bu parayı son kuruşuna kadar yemek yerine güzel görünmek için makyaj yapmaya harcar. Bu nedenle güzellik bizim en önemli önceliğimiz" şeklinde konuştu. - ADANA

Avustralyalı işadamı Ammar Issa, Adana'ya yatırım yapmayı planlıyor

Avustralya, Yatırım, Sydney, Adana, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Avustralyalı işadamı Ammar Issa, Adana'ya yatırım yapmayı planlıyor - Son Dakika Ekonomi


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