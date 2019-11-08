Avustralyalı itfaiye erleri içinden geçtikleri orman yangınını görüntüledi
7 saat önce
Avustralya'nın New South Wales eyaletinde kırsal alanlarda "eşi görülmemiş sayıda" yangın çıktı.
Avustralya'nın New South Wales eyaletinde kırsal alanlarda "eşi görülmemiş sayıda" yangın çıktı. Tarre'nin güneyinde Hillville çevresinde çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, içinden geçtikleri alevlerin görüntülerini çektiView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 08:48
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