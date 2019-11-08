Son Dakika Haberleri: Avustralyalı itfaiye erleri içinden geçtikleri orman yangınını görüntüledi
Son Dakika Dünya Avustralyalı itfaiye erleri içinden geçtikleri orman yangınını görüntüledi

Avustralyalı itfaiye erleri içinden geçtikleri orman yangınını görüntüledi

6 saat önce

Avustralya'nın New South Wales eyaletinde kırsal alanlarda "eşi görülmemiş sayıda" yangın çıktı. Tarre'nin güneyinde Hillville çevresinde çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, içinden geçtikleri alevlerin görüntülerini çekti

Avustralyalı itfaiye erleri içinden geçtikleri orman yangınını görüntüledi, System.String[]

Avustralya'nın New South Wales eyaletinde kırsal alanlarda "eşi görülmemiş sayıda" yangın çıktı. Tarre'nin güneyinde Hillville çevresinde çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, içinden geçtikleri alevlerin görüntülerini çekti.


New South Wales'in kırsalında 15'i acil durum seviyesinde olmak üzere 85 yangın çıktı, çok sayıda kişi evlerinde mahsur kaldı.

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Avustralya, İtfaiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 08:58 
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