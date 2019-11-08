Avustralyalı itfaiye erleri içinden geçtikleri orman yangınını görüntüledi
6 saat önce
Avustralya'nın New South Wales eyaletinde kırsal alanlarda "eşi görülmemiş sayıda" yangın çıktı. Tarre'nin güneyinde Hillville çevresinde çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, içinden geçtikleri alevlerin görüntülerini çekti
Avustralya'nın New South Wales eyaletinde kırsal alanlarda "eşi görülmemiş sayıda" yangın çıktı. Tarre'nin güneyinde Hillville çevresinde çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, içinden geçtikleri alevlerin görüntülerini çekti.
New South Wales'in kırsalında 15'i acil durum seviyesinde olmak üzere 85 yangın çıktı, çok sayıda kişi evlerinde mahsur kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 08:58
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