Avustralyalı itfaiyecilerden yangınların ne kadar hızlı yayıldığını gösteren video

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletini vuran yangınlar sırasında itfaiyecilerin 4 Ocak'ta gerçekleştirdikleri bir operasyona ait görüntüler yayınlandı.



Yangınların ne kadar hızlı ve tehlikeli bir şekilde yayılabileceğini gösteren videoda Dunmore Kırsal Yerleşim Bölgesi İtfaiye Ekipleri, Shoalhaven'deki mülkleri korumaya çalışıyor. Ancak aniden esen rüzgar ile alevler yolun karşısına geçerek ağaç ve bitki örtüsüne sıçrıyor. Rüzgarın öngörülenden 10 dakika önce varması itfaiyecilerin hayatını tehdit ediyor. Yol üzerinde yangını söndürmeye çalışmakta olan ekipler, hızı 100 kilometre olan rüzgardan korunmak için araçlarına binerek oradan uzaklaşıyor. Daha sonra alevlerin yolun karşısına sıçradığı görülüyor.