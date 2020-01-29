Avustralyalı itfaiyecilerden yangınların ne kadar hızlı yayıldığını gösteren video - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avustralyalı itfaiyecilerden yangınların ne kadar hızlı yayıldığını gösteren video - Son Dakika Dünya

Avustralyalı itfaiyecilerden yangınların ne kadar hızlı yayıldığını gösteren video

6 saat önce

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletini vuran yangınlar sırasında alevlerin ne kadar hızlı ve tehlikeli bir şekilde yayılabileceğini gösteren bir video yayınlandı

Avustralyalı itfaiyecilerden yangınların ne kadar hızlı yayıldığını gösteren video, System.String[]

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletini vuran yangınlar sırasında itfaiyecilerin 4 Ocak'ta gerçekleştirdikleri bir operasyona ait görüntüler yayınlandı.


Yangınların ne kadar hızlı ve tehlikeli bir şekilde yayılabileceğini gösteren videoda Dunmore Kırsal Yerleşim Bölgesi İtfaiye Ekipleri, Shoalhaven'deki mülkleri korumaya çalışıyor. Ancak aniden esen rüzgar ile alevler yolun karşısına geçerek ağaç ve bitki örtüsüne sıçrıyor. Rüzgarın öngörülenden 10 dakika önce varması itfaiyecilerin hayatını tehdit ediyor. Yol üzerinde yangını söndürmeye çalışmakta olan ekipler, hızı 100 kilometre olan rüzgardan korunmak için araçlarına binerek oradan uzaklaşıyor. Daha sonra alevlerin yolun karşısına sıçradığı görülüyor.

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Avustralya, İtfaiye, Galler, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:02 
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