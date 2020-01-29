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Avustralyalı itfaiyecilerden yangınların ne kadar hızlı yayıldığını gösteren video
6 saat önce
Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletini vuran yangınlar sırasında alevlerin ne kadar hızlı ve tehlikeli bir şekilde yayılabileceğini gösteren bir video yayınlandıView on euronews.
Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletini vuran yangınlar sırasında alevlerin ne kadar hızlı ve tehlikeli bir şekilde yayılabileceğini gösteren bir video yayınlandıView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:12
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