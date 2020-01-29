Avustralyalı itfaiyecilerden yangınların ne kadar hızlı yayıldığını gösteren video - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avustralyalı itfaiyecilerden yangınların ne kadar hızlı yayıldığını gösteren video - Son Dakika Dünya

Avustralyalı itfaiyecilerden yangınların ne kadar hızlı yayıldığını gösteren video

6 saat önce

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletini vuran yangınlar sırasında alevlerin ne kadar hızlı ve tehlikeli bir şekilde yayılabileceğini gösteren bir video yayınlandıView on euronews.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletini vuran yangınlar sırasında alevlerin ne kadar hızlı ve tehlikeli bir şekilde yayılabileceğini gösteren bir video yayınlandıView on euronews

Avustralyalı itfaiyecilerden yangınların ne kadar hızlı yayıldığını gösteren video

Avustralya, Galler, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:12 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Avustralya'da yangın söndürmeye giden helikopterin ışıkları başka bir yangına sebep oldu
Miçotakis'i yanına alan Macron'dan Türkiye'ye ve Erdoğan'a küstah sözler Son dakika: Ölümcül koronavirüs ile ilgili "Hata yaptık" diyen DSÖ, acil toplanma kararı aldı Starbucks, Çin'deki 2000 şubesini koronavirüs nedeniyle kapattı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 23:21:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avustralyalı itfaiyecilerden yangınların ne kadar hızlı yayıldığını gösteren video - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]