Son Dakika Haberleri: Avustralyalı komedyene tecavüz edip öldüren saldırgan, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı
BBC
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Avustralyalı komedyene tecavüz edip öldüren saldırgan, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

5 saat önce

Avustralyalı komedyen Dixon'a tecavüz edip öldüren saldırgan Jaymes Todd, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Avustralya'da geçen yıl Haziran ayında komedyen Eurydice Dixon'ı tecavüz edip öldüren 20 yaşındaki Jaymes Todd ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

SALDIRGAN GEÇEN YIL SUÇUNU KABUL ETTİ

Todd, genç kadını bir barda düzenlediği gösterisi sonrası evine yürürken takip etmiş ve evine yaklaşık 300 metre mesafede saldırmıştı. Dixon'ın cesedi bir futbol sahasında bulundu.

SALDIRININ CANİCE OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Hakim, Todd hakkındaki ömür boyu hapis cezasını açıklarken saldırının canice olduğunu söyledi.

ÜLKE GENELİNDE TEPKİ ÇEKTİ

Avustralyalı 22 yaşındaki komedyen Dixon'ın ölümü ülke genelinde tepki çekmiş, kadına karşı şiddetin önlenmesi için gösteriler düzenlenmişti.

HER BEŞ KADINDAN BİRİ CİNSEL SALDIRI TEHDİDİ YAŞADI

Avustralya insan hakları komisyonu, ülkede kadına karşı şiddet oranlarının yüksek olduğunu belirtti. Hükümet verilerine göre Avustralya'da her beş kadından biri ve her yirmi erkekten biri, 15 yaşından itibaren cinsel saldırı veya cinsel saldırı tehdidi yaşadı.

YETENEKLİ BİR KOMEDYEN OLARAK ANILIYORDU

Genç komedyen Dixon, kariyerinin başında yetenekli bir komedyen olarak anılıyordu.

Avustralya, Magazin, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 05:54 
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