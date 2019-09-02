Avustralyalı komedyene tecavüz edip öldüren saldırgan, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

Avustralya'da geçen yıl Haziran ayında komedyen Eurydice Dixon'ı tecavüz edip öldüren 20 yaşındaki Jaymes Todd ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Todd, genç kadını bir barda düzenlediği gösterisi sonrası evine yürürken takip etmiş ve evine yaklaşık 300 metre mesafede saldırmıştı. Dixon'ın cesedi bir futbol sahasında bulundu.
Hakim, Todd hakkındaki ömür boyu hapis cezasını açıklarken saldırının canice olduğunu söyledi.
Avustralyalı 22 yaşındaki komedyen Dixon'ın ölümü ülke genelinde tepki çekmiş, kadına karşı şiddetin önlenmesi için gösteriler düzenlenmişti.
Avustralya insan hakları komisyonu, ülkede kadına karşı şiddet oranlarının yüksek olduğunu belirtti. Hükümet verilerine göre Avustralya'da her beş kadından biri ve her yirmi erkekten biri, 15 yaşından itibaren cinsel saldırı veya cinsel saldırı tehdidi yaşadı.
Genç komedyen Dixon, kariyerinin başında yetenekli bir komedyen olarak anılıyordu.