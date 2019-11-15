Son Dakika Haberleri: - Avustralyalı komedyenin 7 haftalık bebeğini taklit etiği video sosyal medyada en çok izlenenler...
Son Dakika Güncel - Avustralyalı komedyenin 7 haftalık bebeğini taklit etiği video sosyal medyada en çok izlenenler... - Son Dakika

- Avustralyalı komedyenin 7 haftalık bebeğini taklit etiği video sosyal medyada en çok izlenenler...

6 saat önce

- Avustralyalı komedyenin 7 haftalık bebeğini taklit etiği video sosyal medyada en çok izlenenler arasındaCANBERRA - Avustralyalı komedyen Josh Hawkins'in henüz 7 haftalık bebeğinin yüz ifadelerini taklit ederek çektiği video sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

- Avustralyalı komedyenin 7 haftalık bebeğini taklit etiği video sosyal medyada en çok izlenenler arasında

CANBERRA - Avustralyalı komedyen Josh Hawkins'in henüz 7 haftalık bebeğinin yüz ifadelerini taklit ederek çektiği video sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

Avustralyalı komedyen Josh Hawkins, yeni doğan kızının surat ifadelerini taklit edince sosyal medyada viral oldu. Hawkins, henüz 7 haftalık olan bebeğinin yüz ifadelerini taklit ederek çektiği videoyu "Kızımın sarhoş suratını taklit etmek tam zamanlı yeni işim" notuyla kendine ait sosyal medya hesabında paylaştı. Kısa süre içinde yayılan video, Instagram'da 100 bin, Facebook'ta 300 binden fazla izlenerek sosyal medyada en çok izlenenler arasında yerini aldı.

- Avustralyalı komedyenin 7 haftalık bebeğini taklit etiği video sosyal medyada en çok izlenenler...

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Bağdat'ta Tahrir Meydanı'nda patlama meydana geldi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Trump'ın eski danışmanı "Kongre'ye yalan söylemekten" suçlu bulundu! Trump tepki gösterdi Ali Babacan'ın kuracağı parti için tarih verildi: 2020 yılından önce kurulacak İstanbul'da Erzurum Tanıtım Günleri başladı! Vatandaşlar akın etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 00:23:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Avustralyalı komedyenin 7 haftalık bebeğini taklit etiği video sosyal medyada en çok izlenenler...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]