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Avustralyalı liderler, tacize ve istismara uğrayan kamu çalışanlarından özür diledi - Son Dakika

Avustralyalı liderler, tacize ve istismara uğrayan kamu çalışanlarından özür diledi

08.02.2022 10:40
Avustralyalı liderler, tacize ve istismara uğrayan kamu çalışanlarından özür diledi

Avustralya'da liderler, parlamentoda düzenlenen oturumda zorbalık, taciz ve cinsel istismara uğrayan kamu personelinden resmi olarak özür diledi.

Avustralya'da liderler, parlamentoda düzenlenen oturumda zorbalık, taciz ve cinsel istismara uğrayan kamu personelinden resmi olarak özür diledi.

Parlamento binasında 2019'da bir bakanın ofisinde gece çalıştığı sırada tecavüze uğradığını açıklayan Brittany Higgins, parlamentoda katıldığı oturumda liderlerin yaptığı açıklamaları dinledi.

Başbakan Scott Morrison, "Bugün burada olmamızın nedeni ve daha da önemlisi cesareti olan birçok çalışanın, özellikle de kadınların karşılaştığı sorunları gün ışığına çıkarmadaki rolü için Higgins'e teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Morrison, "Özür dilerim, üzgünüz. Burada meydana gelen korkunç şeyler için Higgins'den özür dilerim." dedi.

Başbakan Yardımcısı Barnaby Joyce, bu ifadelere katıldığını dile getirerek, daha iyisini yapmak için çalışacaklarını belirtti.

Parlamento çalışanı Brittany Higgins'in 2019'da parlamento binasında bir bakanın ofisinde gece çalıştığı sırada tecavüze uğradığını açıklamasının ardından başlatılan soruşturma sonucunda Cinsiyet Ayrımcılığı Komisyonu Üyesi Kate Jenkins, Kasım 2021'de kapsamlı ve bağımsız bir rapor hazırladıklarını açıklamıştı.

Parlamento binasındaki çalışma kültürüyle ilgili olarak çoğunluğu kadınlar, eski politikacılar ve çalışanlardan oluşan 1723 kişiyle görüşülerek hazırlanan raporda, Avustralya Federal Parlamentosunda çalışan her üç kişiden birinin cinsel tacize uğradığı belirtilmişti.

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Avustralya, Parlamento, Taciz, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralyalı liderler, tacize ve istismara uğrayan kamu çalışanlarından özür diledi - Son Dakika


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