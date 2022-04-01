Avustralyalı Müslümanlar ilk teravih namazı için camileri doldurdu - Son Dakika

Avustralya'da yaşayan 600 binden fazla Müslüman, ülke genelindeki cami, mescit ve geçici mekanlarda ramazan ayının ilk teravih namazını kıldı.

Avustralyalı Müslümanlar, yarın başlayacak ramazanın ilk teravih namazını kılmak için ülke genelindeki 200'den fazla cami, mescit ve geçici ibadet yerlerinde bir araya geldi.

Melbourne'de Türklere ait, cemaati en kalabalık camiler arasında yer alan Meadow Heights Camisi'ni dolduran Avustralyalı Türklerin yanı sıra farklı etnik kökenlerden yüzlerce Müslüman, önce ramazan ve oruç hakkında verilen sohbeti dinledi, ardından yatsı namazını kıldı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan 2020 ve 2021 yıllarındaki kısıtlamaların kalkmasıyla ülkedeki Müslümanlar, yılın ilk teravih namazını kılmak için omuz omuza saf tuttu.

Avustralya'da 2016'da yapılan son nüfus sayımına göre, ülke nüfusunun yüzde 2,6'sını oluşturan Müslümanların sayısı 604 bin 200 olarak kayıtlarda yer alıyor.

Müslümanlar, Avustralya'nın çok kültürlülük politikaları dahilinde, kendilerine ait cami ve mescitlerde hem ibadetlerini hem de kültürel faaliyetlerini serbestçe yapabilme imkanına sahip.