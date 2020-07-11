Avustralyalı Müslümanlardan Suriyeli yetim çocuklara bayramlık ve oyuncak hediyesi - Son Dakika

Avustralyalı Müslümanlardan Suriyeli yetim çocuklara bayramlık ve oyuncak hediyesi

Avustralyalı Müslümanlar tarafından kurulan "To Turkey With Love Inc" adlı yardım kuruluşu, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Suriyeli 110 yetim çocuğa bayramlık kıyafet ve oyuncak ulaştırdı.

Avustralyalı Müslümanlar tarafından kurulan "To Turkey With Love Inc" adlı yardım kuruluşu, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Suriyeli 110 yetim çocuğa bayramlık kıyafet ve oyuncak ulaştırdı.

Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın
Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi
2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı

Yardım kuruluşunun Türkiye temsilcisi Elif Motor, 3 yetimhanedeki 110 Suriyeli yetim çocuğa Avustralyalı Müslümanların gönderdiği bayramlık ve oyuncakları dağıttı.

Elif Motor, İnsani İnşa Derneğinde gazetecilere, yardım çalışmalarında önceliklerinin yetim ve öksüz çocuklar olduğunu söyledi.

Çocuklara bayramlık kıyafet ve oyuncak dağıttıklarını belirten Motor, yardım kuruluşunun lösemi hastası ve engellilerin yanı sıra ihtiyaç sahibi aileler için de gıda ve kira gibi desteklerde bulunduğu bilgisini verdi.

Dernekteki programda, Suriyeli yetim çocuklar için palyaçolar eşliğinde çeşitli etkinlikler yapıldı.

Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 14:31 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralyalı Müslümanlardan Suriyeli yetim çocuklara bayramlık ve oyuncak hediyesi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

21:08 Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı 19:43 Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın 19:30 Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi 19:14 Ayasofya'nın cami olması Trump'ın rakibi Joe Biden'ı da rahatsız etti: Erdoğan kararından dönmeli 18:58 Tuzla İçmeler Marmaray Durağı'nda bir kişi intihar etti 18:43 Ali Babacan'dan "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken yanıt 18:30 HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor 18:25 Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu 17:16 Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif 16:32 Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk 14:54 Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler 14:47 Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı 14:14 Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı 14:06 Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı 13:55 Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı
21:08
Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın
19:43
Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi
19:30
Ayasofya'nın cami olması Trump'ın rakibi Joe Biden'ı da rahatsız etti: Erdoğan kararından dönmeli
19:14
Tuzla İçmeler Marmaray Durağı'nda bir kişi intihar etti
18:58
Ali Babacan'dan "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken yanıt
18:43
HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
18:30
Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu
18:25
Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
17:16
Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk
16:32
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 21:13:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avustralyalı Müslümanlardan Suriyeli yetim çocuklara bayramlık ve oyuncak hediyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]