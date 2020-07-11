Avustralyalı Müslümanlardan Suriyeli yetim çocuklara bayramlık ve oyuncak hediyesi - Son Dakika

Avustralyalı Müslümanlardan Suriyeli yetim çocuklara bayramlık ve oyuncak hediyesi

Avustralyalı Müslümanlar tarafından kurulan "To Turkey With Love Inc" adlı yardım kuruluşu, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Suriyeli 110 yetim çocuğa bayramlık kıyafet ve oyuncak ulaştırdı.

Avustralyalı Müslümanlar tarafından kurulan "To Turkey With Love Inc" adlı yardım kuruluşu, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Suriyeli 110 yetim çocuğa bayramlık kıyafet ve oyuncak ulaştırdı.

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Yardım kuruluşunun Türkiye temsilcisi Elif Motor, 3 yetimhanedeki 110 Suriyeli yetim çocuğa Avustralyalı Müslümanların gönderdiği bayramlık ve oyuncakları dağıttı.

Elif Motor, İnsani İnşa Derneğinde gazetecilere, yardım çalışmalarında önceliklerinin yetim ve öksüz çocuklar olduğunu söyledi.

Çocuklara bayramlık kıyafet ve oyuncak dağıttıklarını belirten Motor, yardım kuruluşunun lösemi hastası ve engellilerin yanı sıra ihtiyaç sahibi aileler için de gıda ve kira gibi desteklerde bulunduğu bilgisini verdi.

Dernekteki programda, Suriyeli yetim çocuklar için palyaçolar eşliğinde çeşitli etkinlikler yapıldı.

Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 16:10 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralyalı Müslümanlardan Suriyeli yetim çocuklara bayramlık ve oyuncak hediyesi - Son Dakika
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