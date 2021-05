Avustralyalı Müslümanlardan Suriyeli yetim çocuklara bayramlık hediyesi - Son Dakika

Avustralyalı Müslümanlar tarafından kurulan "To Turkey With Love Inc" adlı yardım kuruluşunca Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Suriyeli 150 yetim çocuğa bayramlık kıyafet yardımı ulaştırıldı.

Kuruluşun Türkiye Temsilcisi Elif Motor, AA muhabirine, Hatay ve Kilis'te yetim çocuklara bayramlık yardımı yaptıklarını söyledi.

Motor, şunları söyledi:

"Derneğimiz her yıl düzenli olarak yetim çocuklara bayramlık ve iftar yardımında bulunuyor. Avusturalyalı Türklerin Ankara'da ve Türkiye'nin birçok yerinde bu tür faaliyetleri devam ediyor."

Her zaman için yetimlerin, mazlumların ve gariplerin yanında olduklarını dile getiren Motor, "Bugün burada 150 yetim çocuğa bayramlık ve iftar veriyoruz. Yarın da Kilis'te 135 çocuğa aynı şekilde yardım yapacağız." diye konuştu.