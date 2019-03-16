Son Dakika Haberleri: Avustralyalı Senatörü Yumurtayla Protesto Eden Gençten Destekçilerine Teşekkür

Avustralyalı Senatörü Yumurtayla Protesto Eden Gençten Destekçilerine Teşekkür

1 saat önce

Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısının ardından Müslümanları suçlayan açıklamalarıyla tepki çeken Avustralyalı Bağımsız Senatör Fraser Anning'e yumurta atarak protesto eden genç Will Collony, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Avustralyalı Senatörü Yumurtayla Protesto Eden Gençten Destekçilerine Teşekkür, System.String[]
Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısının ardından Müslümanları suçlayan açıklamalarıyla tepki çeken Avustralyalı Bağımsız Senatör Fraser Anning'e yumurta atarak protesto eden genç Will Collony, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Terörizmi meşru göstermeye çalışan ırkçı açıklamaları nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde olan Senatör Anning'in, Melbourne kentinde katıldığı kamuya açık etkinlik sırasında kafasına yumurta atan Collony, eyleminin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Collony, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Herkese desteği için teşekkür ederim. Bana 'egg boy (yumurta çocuk)' ismini verdiğinizi duydum." ifadesini kullandı.

Genç protestocu Will'in paylaşımı, kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Farklı ülkelerden çok sayıda kişi, Will'in paylaşımına "Teşekkürler kral", "Süper kahraman", "Teşekkürler Will, sen bütün Avustralyalıları temsil ettin" şeklinde yorumlar yaptı.

Collony, Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen terör saldırısının ardından Müslümanları suçlayan ve "terörü meşru göstermeye" çalışan açıklamalarıyla tepki çeken Anning'e, Melbourne'de katıldığı etkinlik sırasında yumurta atarak tepki göstermişti.

Soru soran basın mensuplarıyla konuştuğu sırada gerçekleşen olayda kafasına yumurta atılan Anning, 18 yaşından küçük olduğu tahmin edilen protestocuya tokatla karşılık vermiş, Anning'in yakınındaki destekçileri protestocu genci yere yatırarak darbetmişti.

Polisin ifadesini aldığı genç daha sonra serbest bırakılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 09:50 Kaynak: AA

Yeni Zelanda, Genç, Güncel
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