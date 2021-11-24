Avustralyalı şirket, Taliban'a Afganistan'da kenevir fabrikası kurmayı teklif etti - Son Dakika

Taliban geçici hükümetinin İçişleri Bakanlığı, Avustralya merkezli bir şirket olan "Cpharm"ın Afganistan'da kenevir fabrikası kurmak için 450 milyon dolar yatırım yapacağını açıkladı.

Bakanlığın sözcüsü Said Hosti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Avustralya merkezli şirket Cpharm'ın Afganistan'da kenevir fabrikası kurmak için kendilerine teklifte bulunduğunu belirtti.

Şirket yetkilileriyle fabrikanın açılması konusunda gerekli görüşmelerin yapıldığını ifade eden Hosti, bu fabrikanın kurulmasıyla, Afganistan'daki tüm kenevir ürünlerinin işletilmesinin yasal olarak yalnızca bu şirkete ait olacağını bildirdi.

Hosti, Cpharm'ın Afganistan'da kenevir fabrikası kurmak için 450 milyon dolar yatırım yapacağını kaydetti.

Açılacak bu fabrikada kenevirden ilaç ve bir çeşit krem ??üretileceğini dile getiren Hosti, "Cpharm'ın verilerine göre şu anda Afganistan'da 20 bin dönüm araziye kenevir ekiliyor ve fabrikanın ise 30 bin dönüm araziye kenevirin ekilmesine ihtiyacı olacak." dedi.

Yerel dilde (Çers) olarak adlandırılan kenevirin, Afganistan'da yasal olmamasına rağmen birçok vilayette ekimi yapılıyor.

Yurt içinde bağımlıların yüzbinleri geçtiği kenevirden elde edilen uyuşturucu madde, yurt dışına da kaçak yollarla gönderiliyor.

Kenevir tarlalarından her yıl bir defa ürün elde ediyor. Temmuz sonlarında ekim işlemi yapılırken, ekim sonunda ise mahsul toplanıyor.

Afganistan, dünyada uyuşturucu üreten ülkelerin başında yer alıyor.