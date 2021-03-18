Avustralyalı Türk iş insanlarından Anzak çocuklarına "Atatürk" bursu - Son Dakika

Avustralyalı Türk iş insanları, ülkedeki gaziler federasyonu ile ortak yaptıkları çalışmayla Mustafa Kemal Atatürk Bursu adı altında Anzak askerlerinin çocuklarına eğitim bursu verecek.

"Gallipoli Scholarship Fund" ile "Ataturk Scholarship" arasındaki teknik anlaşma, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümünde başkent Canberra'da Avustralya Savaş Müzesi'nde üst düzey bürokratların katıldığı törenle imzalandı.

Bursun tanıtımına Başbakan Scott Morrison'ı temsilen Gazi İşleri Bakanı Daren Chester, Avustralya Genel Valisi David Hurley ve milletvekilleri katıldı.

Günün ilk etkinliğinde Canberra'daki Atatürk Anıtı önünde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla tören yapıldı.

Türkiye'nin Canberra Büyükelçisi Korhan Karakoç'un himayesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Bursun kurucularından hayırsever iş adamı Ömer İncekara, yaptığı konuşmada, "Atatürk'ün Anzak annelerine yazdığı mektup Avustralya'da hayatın hemen her köşesinde karşımıza çıkıyor. Biz Atatürk'ün manevi mirasına, kendisine çok değer verilen bu ülkede sahip çıkmak ve Atatürk'ün yeni nesillerce de daha iyi anlaşılması için bu yola girdik." diye konuştu.

Diğer hayırsever iş adamı Ozan Girgin, "Bu ülke buraya göçmen işçi olarak gelen ailelerimize kucak açtı, sahip çıktı. Bunun sayesinde bizler iyi birer eğitim aldık, bugün bulunduğumuz yerlere geldik. Şimdi sıra bizde. Avustralya'ya borcumuzu ülkenin huzuru için canını verenlerin çocuklarına eğitimleri süresince finansal destek vererek ödemek, bir yandan da Atatürk'ün adının yeni nesillerce de öğrenilmesini istiyoruz." dedi.

??????Gallipoli Scholarship Fund'ın Yönetim Kurulu Başkanı emekli kara kuvvetleri komutanı Michael Smith, "Gelibolu her iki ülke için de çok anlam taşıyan bir dönüm noktası. Tıpkı Atatürk'ün Anzak anneleri için hissettiği duygular gibi, sizin çocuklarınız da artık bizim topraklarımızda ve bizim ailemizin bir parçası. Kendisinin manevi hatırası bundan daha güzel ve sembolik bir biçimde yaşatılamazdı." ifadelerini kullandı.

Atatürk bursunun kurucusu Ömer İncekara, ikinci bir bursla da Avustralya'da yetişen Türk kökenli gençlere üniversitedeki ilk senelerinde maddi yardımda bulunacaklarını söyledi.