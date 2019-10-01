Avustralyalı Türklerden Çorum'da

Avustralya'ya Türkiye'den göçün 50'nci, Kıbrıs'tan 70'inci yılını geride bırakan Türklerin ülkedeki hayatlarının anlatıldığı "Kimlik" sergisi, Çorum'da açıldı.

Avustralya'da yaşamaya başladıktan sonra çeşitli alanlarda elde ettikleri başarılarla toplumun saygısını kazanan Türklerin hayatlarının anlatıldığı "Kimlik" sergisi için açılış töreni düzenlendi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Güzel Sanatlar Galerisi'ndeki açılış töreninde, serginin iki ülke arasındaki sevgi ve kardeşliğin göstergesi olduğunu söyledi.

1968'deki ilk göçle giden Türklerin beden işçiliği yaptığını ancak zamanla spordan sanata, ekonomiye kadar pek çok alanda güçlü Türk figürlerinin ortaya çıktığını belirten Aşgın, "Avustralya'da yaklaşık 160 bin Türk yaşıyor. Dünyada 200'e yakın ülke var, 170 ülkede Türkler yaşıyor. Neredeyse dünyadaki her ülkede her caddede bir Türk var. Bu, Türklerin girişimci ruhunu, cesaretini ve ufkunu göstermektedir." dedi.

Avustralya'nın Ankara Büyükelçiliği İkinci Katibi Andrew Cooper ise 1968 yılında 19 bin civarında insanın Türkiye'den Avustralya'ya göç ettiğini, bunların büyük çoğunluğunun Çorumlulardan oluştuğunu dile getirerek "Aslında kısa süreli kalmak için geldiler ancak memnuniyetle söyleyebilirim ki uzun süreli kaldılar. Hem Türk hem Avustralyalı olmayı tercih ettiler." ifadesini kullandı.

Serginin koordinatörü ve Moreland Türk Derneğinin Avustralyalı Yönetim Kurulu Üyesi Joy Elley de Türk toplumunun Avustralya'daki güncel durumunu anlatmak için "Kimlik" sergisini oluşturduklarını anlattı. Türklerin 50 yılda Avustralya'da önemli başarılar elde ettiklerinin altını çizen Elley, şunları kaydetti:

"Bu sergi Türklerin Avustralya'ya gelişlerinin 50, Kıbrıs Türklerinin de 70'inci yıl dönümü nedeniyle düzenleniyor. Avustralya'daki Türk toplumunun öne çıkan, toplumda sivrilmiş, kendisini sanat, edebiyat, ticaret, akademide bir noktaya taşımış insanların hayatlarını bu sergiyle paylaşarak 'Türk toplumu 50 yılda bu noktaya geldi' intibası uyandırmaya çalışıyoruz. Bu sergi önce Avustralya'nın Melborn şehrinde, Türkiye'de ise Ankara, Mersin, Ordu gibi illerde sergilendi. Şimdi de dünyanın merkezi Çorum'da sergileniyor."

Katılımcılar, daha sonra sergiyi gezdi.

Açılış törenine Vali Yardımcısı Recep Yüksel ve davetliler katıldı.