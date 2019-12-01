Son Dakika Haberleri: Avustralyalı Türklerden kan bağışı kampanyası
Son Dakika Güncel Avustralyalı Türklerden kan bağışı kampanyası - Son Dakika

Avustralyalı Türklerden kan bağışı kampanyası

6 saat önce

Avustralya'nın Melbourne kentinde yaşayan Türkler, Melbourne İdari ve Sosyal İşler Ataşeliği tarafından Mevlid-i Nebi Haftası'nda başlatılan kampanya çerçevesinde kan bağışında bulunmaya başladı.

Avustralya'nın Melbourne kentinde yaşayan Türkler, Melbourne İdari ve Sosyal İşler Ataşeliği tarafından Mevlid-i Nebi Haftası'nda başlatılan kampanya çerçevesinde kan bağışında bulunmaya başladı.

Avustralyalı Türklerden kan bağışı kampanyası

Avustralya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 02:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'den Yunanistan ve Mısır'a Doğu Akdeniz tepkisi: Oldubittilere asla izin vermeyeceğiz
Karamollaoğlu'ndan kamu kurumlarındaki FETÖ varlığına ilişkin açıklama: Deşifre olmamış insanlar var Saadet öğretmenin intiharı ders olmadı: Aday öğretmenlere baskı yapan okul müdürü hakkında inceleme başlatıldı İmamoğlu'ndan AK Parti'ye sert sözler: Akıllı bir siyasi yönetimin yapmaması gereken uygulamalar var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 21:09:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avustralyalı Türklerden kan bağışı kampanyası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]