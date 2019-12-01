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Avustralyalı Türklerden kan bağışı kampanyası
6 saat önce
Avustralya'nın Melbourne kentinde yaşayan Türkler, Melbourne İdari ve Sosyal İşler Ataşeliği tarafından Mevlid-i Nebi Haftası'nda başlatılan kampanya çerçevesinde kan bağışında bulunmaya başladı.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 02:46 Kaynak: AA
Avustralya'nın Melbourne kentinde yaşayan Türkler, Melbourne İdari ve Sosyal İşler Ataşeliği tarafından Mevlid-i Nebi Haftası'nda başlatılan kampanya çerçevesinde kan bağışında bulunmaya başladı.
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