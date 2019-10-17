Son Dakika Haberleri: Avustralyalı Türklerden Mehmetçik'e asker selamı
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Avustralyalı Türklerden Mehmetçik'e asker selamı

46 dakika önce

Avustralya'nın Sydney kentinde yaşayan bir grup Türk vatandaşı, Sydney Başkonsolosluğunu ziyaret ederek, Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini iletti.

Avustralyalı Türklerden Mehmetçik'e asker selamı, System.String[]

Avustralya'nın Sydney kentinde yaşayan bir grup Türk vatandaşı, Sydney Başkonsolosluğunu ziyaret ederek, Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini iletti.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Türkler, Türkiye'nin Sydney Başkonsolosluğu'nu ziyaret etti.

Sydney Başkonsolosu Melih Karalar ile görüşerek, Türkiye'ye ve Türk ordusuna desteklerini vurgulayan vatandaşlar, daha sonra konsolosluk bahçesinde Türk bayrakları eşliğinde Mehmetçik'e asker selamı verdi.

Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:36 Kaynak: AA
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