Son Dakika Haberleri: Avustralyalı ünlü sporcu: Orman yangınlarının nedeni eş cinsel evlilik yasası
Son Dakika Dünya Avustralyalı ünlü sporcu: Orman yangınlarının nedeni eş cinsel evlilik yasası - Son Dakika Dünya

Avustralyalı ünlü sporcu: Orman yangınlarının nedeni eş cinsel evlilik yasası

7 saat önce

Avustralyalı ünlü rugby oyuncusu Israel Folau, ülkeyi vuran aşırı sıcaklar, orman yangınları ve kuraklığın sebebi olarak eş cinsel evliliklerin ve kürtajın yasallaşmasını gösterdi

Avustralyalı ünlü sporcu: Orman yangınlarının nedeni eş cinsel evlilik yasası, System.String[]

Avustralyalı ünlü rugby oyuncusu Israel Folau, ülkeyi vuran aşırı sıcaklar, orman yangınları ve kuraklığın sebebi olarak eş cinsel evliliklerin ve kürtajın yasallaşmasını gösterdi.


Dindar kimliğiyle tanınan ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle takımından atılan sporcu, başkent Sidney'de bir kilisenin pazar ayininde konuşma yaptı.

Euronews.com'da Görüntüle

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 03:48 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Almanya'da Yeşiller Partisi, Suriye operasyonu nedeniyle Türkiye'ye yaptırım çağrısında bulundu
Son dakika: El Bab'ta 18 sivili katleden terörist, MİT'in başarılı operasyonuyla yakalandı ABD Başkanı Trump'tan sağlık durumuyla ilgili tweet: Her şey çok iyi, harika İran'da benzin zammını protesto eden göstericiler, belediye binasını ateşe verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 22:53:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avustralyalı ünlü sporcu: Orman yangınlarının nedeni eş cinsel evlilik yasası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]