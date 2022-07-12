Avustralyalı uyuşturucu kaçakçısı ve çete lideri sınır dışı edilecek

AVUSTRALYA'nın 2016'dan bu yana Interpol üzerinden mavi bültenle aradığı uyuşturucu kaçakçısı ve Komançero (Comancheros) motosiklet çetesi lideri Mark Douglas Buddle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) sınırı dışı edilmek üzere Türkiye'ye gönderildi. Ankara'ya getirilen ve Esenboğa Havalimanı'nda bekletilen Buddle, gerekli işlemlerinin ardından Avustralya'ya iade edilecek.

Avustralya'da çok sayıda suça karışan ve 2016'da önce Dubai ardından Irak'a kaçan Buddle, geçen yıl 7 Haziran'da KKTC'ye gitti. Geçen yıl ağustos ayından itibaren oturma izni ile KKTC'de kalan Buddle, kamu güvenliği açısından sakıncalı olduğu gerekçesiyle sınır dışı edildi. Buddle, Avustralya'ya götürülmek üzere dün akşam Türkiye'ye getirildi. Ancak Kıbrıs polis eskortunun seyahatinde sorun yaşanması nedeniyle planlanan uçuş yapılamadı. Esenboğa Havalima'nında INAD (kabul edilemez yolcu) salonunda bekletilen Buddle, bugün Katar'a, ardından Avustralya'ya iade edileceği belirtildi.