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Avustralyalı yabancı terörist savaşçı, sınır dışı edildi
6 saat önce
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Avustralya uyruklu yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiği duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 10:03 Kaynak: DHA
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Avustralya uyruklu yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiği duyurdu.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün bir Avustralya uyruklu YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.
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