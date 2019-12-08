Son Dakika Haberleri: Avustralyalı yabancı terörist savaşçı, sınır dışı edildi
Son Dakika Güncel Avustralyalı yabancı terörist savaşçı, sınır dışı edildi - Son Dakika

Avustralyalı yabancı terörist savaşçı, sınır dışı edildi

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Avustralya uyruklu yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiği duyurdu.

Avustralyalı yabancı terörist savaşçı, sınır dışı edildi, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Avustralya uyruklu yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiği duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün bir Avustralya uyruklu YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.

ANKARA, -


İçişleri Bakanlığı, Avustralya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 10:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Canını hiçe saydı! Yanan otomobilden kayınvalidesini son anda kurtardı
Türkiye son 9 yılın en kurak kasım ayını geçirdi Cezaevi çıkışında gelinlikle karşıladığı eşi elinde sigara söndürdü Öğretmen dayağı sonucu yatağa mahkum kalan çocuklarına 26 yıldır bakıyorlar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2019 17:04:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avustralyalı yabancı terörist savaşçı, sınır dışı edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]