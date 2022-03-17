Avustralyalılar Kovid-19 aşısının üçüncü dozunu yaptırmaya isteksiz - Son Dakika

Avustralya'da milyonlarca kişinin üçüncü doz Kovid-19 aşısını yaptırma zamanlarının gelmesine rağmen, hatırlatma dozunu yaptırmakta isteksiz davrandıkları ortaya çıktı.

Guardian Avustralya'nın haberine göre, Kovid-19 aşısının çift dozunu yaptıranların oranı yüzde 93,93'e ulaşırken, üçüncü dozunu yaptıranların oranı yüzde 56,27 olarak kayıtlara geçti.

Avustralya, Kovid-19 aşısının ikinci dozlarını yaptıran OECD ülkeleri arasında yedinci sırada yer alırken ancak hatırlatma dozu olarak da adlandırılan üçüncü doz aşıların uygulanmasında 22. sırada yer alıyor.

Aşıya müsait olan milyonlarca Avustralyalı henüz Kovid-19 aşısının üçüncü dozunu olmamışken, ülkedeki günlük aşılama oranlarında da düşüş görülüyor.

Avustralya'da aşılama programının OECD ülkelerine göre geç başlaması ve birinci, ikinci ve üçün doz arasındaki bekleme süresinin, ülkedeki hatırlatma dozlarının düşük yüzdede kalmasında etkili olduğu belirtiliyor.

Azalan Kovid-19 vaka sayılarının ve Omicron'un o kadar şiddetli olmadığına dair algıların da aşılama oranının düşük kalmasında etkili olduğunu savunan uzmanlar, ayrıca ülkede virüse yakalananların üçüncü doz aşıyı yaptırabilmeleri için belli bir süreyi beklemelerinin de aşılama yüzdelerini düşürdüğünü belirtiyor.

Hatırlatma dozlarına ilginin artırılması için hedefli kampanyalar yapılması önerisinde bulunan bazı uzmanlara göre, Kovid-19 aşısının üçüncü dozunu en fazla yaşlılar yaptırırken, en fazla vaka sayısının görüldüğü 18 ila 24 yaşındaki gençler ise hatırlatma dozunu tercih etmiyor.

Kovid-19'un ilk görüldüğü günden bu yana Avustralya'da virüsten 5 bin 665 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar 3 milyon 580 bin 572 kişi de virüse yakalandı.

Halen 319 binden fazla aktif vakanın bulunduğu ülkede, hastanede yatan 1925 kişiden 143'ü yoğun bakımda bulunuyor.