Avustralyalıların tamamı yıl sonuna Kovid-19 aşısı olacak - Son Dakika

Avustralyalıların tamamı yıl sonuna Kovid-19 aşısı olacak

01.02.2021 09:29
Avustralyalıların tamamı yıl sonuna Kovid-19 aşısı olacak, System.String[]

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ülke nüfusunun tamamını 2021'in sonuna kadar aşılama planının, tarihlerindeki en büyük lojistik uygulamalardan birini kapsadığını söyledi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ülke nüfusunun tamamını 2021'in sonuna kadar aşılama planının, tarihlerindeki en büyük lojistik uygulamalardan birini kapsadığını söyledi.

Morrison, başkent Canberra'daki Ulusal Basın Kulübünde yaptığı konuşmada, ülkedeki Kovid-19 tedbirleri ve aşının uygulamasına yönelik izleyecekleri yöntemlerle ilgili açıklamada bulundu.

Kovid-19 salgınına karşı 2020'de başarılı olan önlemlerin 2021'de de kesintisiz devam edeceğine dikkati çeken Morrison, önlemleri, uluslararası sınırların kontrolü, karantina uygulamaları, test yaptırmak, fiziksel mesafe, hijyen, virüsün görüldüğü sıcak noktaların yönetimi ve izlenmesi olarak sıraladı.

Doktorlar, eczaneler ve diğer binlerce onaylı merkez aracılığıyla aşıların yaygın olarak yapılabilmesi için gerekli iş gücüne yaklaşık 6,5 milyar dolar ayırdıklarını belirten Morrison, aşılama çalışmasını 2021'in sonunda tamamlamayı planladıklarını kaydetti.

Kovid-19 aşısı üreten şirketlerle yaptıkları anlaşmalarda yaklaşık 140 milyon dozluk aşı almayı garantilediklerini vurgulayan Morrison, "Bu, Avustralya tarihinde şimdiye kadar görülen en büyük lojistik uygulamalardan biri olacak. 140 milyondan fazla dozu güvence altına aldık, bu da Avustralya nüfusunu defalarca kapsayacak. 26 milyon insanı aşılayacağız." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 aşısını yaptırma zorunluluğu bulunmayan Avustralya'da tıbbi düzenlemeleri yapan Tedavi Edici Ürünler İdaresi, 25 Ocak 2021'de ilk onayı ilaç firması Pfizer'ın geliştirdiği aşıya vermişti.

Başbakan Morrison, iki yıllığına onaylanan aşının Şubat 2021'in sonlarına doğru uygulanmaya başlayacağını duyurmuştu.

Son günlerde yerel vaka kaydedilmeyen Avustralya'da Kovid-19'a yakalanan 28 bin 811 kişiden 909'u hayatını kaybetti. Halen 66 aktif vakanın bulunduğu ülkede 14 Avustralyalının tedavileri çeşitli hastanelerde devam ediyor.

Avustralya, Canberra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralyalıların tamamı yıl sonuna Kovid-19 aşısı olacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ermeni diasporası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elon Musk ile görüşmesine tepkili: Uzayı silahlandırıyorlar Peçeli kadın maske takmak istemeyince uçak karıştı! Tartışma sosyal medyada gündem oldu Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova: Aşı olan kişi koronavirüse yakalanıyorsa bu mutasyonlu virüs olabilir Koronadan ölen hahamın cenazesine uyarılara rağmen binlerce kişi katıldı Tepki çeken görüntü! "Para etmiyor" diyerek kasa kasa domatesi çöpe döktü İki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı Dansöz Didem'den Bülent Serttaş'a tepki: Büyük bir saygısızlık, yakıştıramadım!
Keçilerini Zoom'dan vatandaşlara izleten çiftçi, şimdi paraya para demiyor Keçilerini Zoom'dan vatandaşlara izleten çiftçi, şimdi paraya para demiyor         
09:40
16 yaşındaki Nazlı'dan 51 gündür haber alınamıyor 16 yaşındaki Nazlı'dan 51 gündür haber alınamıyor         
09:25
İçeride binlerce hayvan var! 3 bin 500 metrekarelik dev çiftlik alev alev yanıyor İçeride binlerce hayvan var! 3 bin 500 metrekarelik dev çiftlik alev alev yanıyor         
08:59
Kumar operasyonunda yakalandı, Kumar operasyonunda yakalandı, "Ailecek derbi maçını izliyorduk" dedi         
08:46
Yedek listeden Suvivor 2021'e dahil olan Doğan Keser'in imza hareketi herkesi şaşkına çevirdi Yedek listeden Suvivor 2021'e dahil olan Doğan Keser'in imza hareketi herkesi şaşkına çevirdi         
08:41
Konya'da süt banyosu olayıyla gündeme oturan isim konuştu: Artık bir lastikçide çalışıyorum Konya'da süt banyosu olayıyla gündeme oturan isim konuştu: Artık bir lastikçide çalışıyorum         
07:50
Myanmar'da darbe yapan ordu yönetime el koydu! Devlet Başkanı ve iktidar partili yöneticiler gözaltında Myanmar'da darbe yapan ordu yönetime el koydu! Devlet Başkanı ve iktidar partili yöneticiler gözaltında         
07:25
Tarla kenarında infaz edilen 4 gençten birinin boynunun kırıldığı ortaya çıktı Tarla kenarında infaz edilen 4 gençten birinin boynunun kırıldığı ortaya çıktı         
22:30
Son Dakika: Adalet Bakanı Gül'den savcının taraf olduğu gözaltı hakkında HSK'ya inceleme talimatı Son Dakika: Adalet Bakanı Gül'den savcının taraf olduğu gözaltı hakkında HSK'ya inceleme talimatı         
18:31
Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Bülent Serttaş'a Hadise'den gönderme: Dans alkışlanır Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Bülent Serttaş'a Hadise'den gönderme: Dans alkışlanır         
18:18
PTT, ayçiçek yağını daha ucuza satan şirkete dava açıyor PTT, ayçiçek yağını daha ucuza satan şirkete dava açıyor         
18:00
Aslıhan Karalar ve annesinin pozu sosyal medyayı salladı Aslıhan Karalar ve annesinin pozu sosyal medyayı salladı         
17:47
Sevgilisini 46 yerinden bıçaklayan ünlü müzisyen cezaevinde ölü bulundu Sevgilisini 46 yerinden bıçaklayan ünlü müzisyen cezaevinde ölü bulundu         
17:28
Kısıtlamada 30 kilometrelik kovalamaca! Dur ihtarına uymayan şüpheli başından vuruldu Kısıtlamada 30 kilometrelik kovalamaca! Dur ihtarına uymayan şüpheli başından vuruldu         
15:03
Almanya'da mRNA aşısından hayatını kaybeden yaşlılardan birinin son sözleri ortaya çıktı: Cildim griye döndü Almanya'da mRNA aşısından hayatını kaybeden yaşlılardan birinin son sözleri ortaya çıktı: Cildim griye döndü         
13:54
Oyuncu Aslı Bekiroğlu, arkadaşının eski sevgilisi Çağrı Telkıvıran ile aşk yaşamaya başladı Oyuncu Aslı Bekiroğlu, arkadaşının eski sevgilisi Çağrı Telkıvıran ile aşk yaşamaya başladı         
09:43
Uzmanlardan uyarı: Koronavirüs sonrası Alzheimer hasta sayısı artacak Uzmanlardan uyarı: Koronavirüs sonrası Alzheimer hasta sayısı artacak         
09:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2021 09:46:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Avustralyalıların tamamı yıl sonuna Kovid-19 aşısı olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei