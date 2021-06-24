Avustralyalıların yüzde 60'ından fazlası Çin'e güvenmiyor - Son Dakika

Avustralya merkezli Lowy Enstitüsünün yaptığı ankete göre, ülkedekilerin yüzde 60'ından fazlası, Çin'e güvenmiyor.

ABC NEWS'in haberine göre, Enstitü'nün mart ayında gerçekleştirdiği "Avustralya'nın dünyaya karşı tutumu" anketine, 2 bin 200'den fazla Avustralyalı katıldı.

Ankete katılan Avustralyalıların yüzde 60'ından fazlası, Çin'i ekonomik bir ortaktan ziyade, bir güvenlik tehdidi olarak gördüğünü belirtti.

Yüzde 16'sı ise Pekin yönetiminin dünyada sorumlu davranacağına güvendiğini ifade etti.

Lowy Enstitüsü'nden Natasha Kassam, 2018 yılında yapılan ankette yalnızca yüzde 12'lik bir kesimin Çin'i bir güvenlik tehdidi olarak gördüğünü ifade ettiğini aktardı.

Kassam, Avustralyalıların Pekin yönetimine yönelik iyi niyetinde "dramatik" bir düşüş olduğunu belirterek " Hong Kong'daki yasaklamalar, Uygur Türklerinin gözaltına alınması, Avustralya'ya yönelik yaptırımlar gibi rahatsız edici konular, ikili ilişkileri ve kamuoyu algısını en düşük seviyelere indirdi." ifadelerini kullandı.

Ankete katılanların yarısından fazlası ise Çin ile ABD arasında bir savaş olması durumunda Avustralya'nın "tarafsız kalması" gerektiğini belirtti.