Avusturalya'da cinsel istismar çetesi çökertildi - Son Dakika

Avusturalya'da cinsel istismar çetesi çökertildi

11.11.2020 14:51
Avusturalya'da cinsel istismar çetesi çökertildi, System.String[]

Avusturalya'da uluslararası bağlantıları olduğu tespit edilen çocuk istismarı çetesi 1 yıl süren soruşturmanın ardından çökertildi.

Avusturalya'da uluslararası bağlantıları olduğu tespit edilen çocuk istismarı çetesi 1 yıl süren soruşturmanın ardından çökertildi. Operasyonda 46 çocuk kurtarılırken, 14 kişi tutuklandı.

Avusturalya Federal Polisi, gelen ihbar üzerine harekete geçen polis uluslararası bağlantılı çocuk istismarı çetesini çökertti. Polis, operasyonla en büyüğü 15 yaşında 46 çocuğu kurtardı ve 14 kişiyi tutukladı. Soruşturmanın ABD'de 3 tutuklamaya da neden olduğunu Avrupa, Asya, Kanada ve Yeni Zelanda'da da şüphelilerin tespit edildiğini açıklayan polis, çocukların yaşının 16 aylıktan 15 yaşına kadar değişiklik gösterdiğini söyledi. Çocuklardan 16'sının aynı çocuk bakım merkezinden olduğunu açıklayan polis, gözaltına alınan 14 kişinin 828 farklı suçlama ile karşı karşıya olduğunu doğruladı.

ÇOCUK BAKIM MERKEZİNDEKİ 30 ÇOCUĞU İSTİSMAR ETMİŞ

Avusturalyalı yetkililer çetenin, çocuk istismarına ilişkin bir videonun sosyal medyada yayınlanmasının ardından gelen ihbarla tespit edildiğini bildirdi. Zanlılardan birinin, Yeni Güney Galler'de bir çocuk bakım merkezinde çalıştığı ve 30 çocuğu istismar ettiği belirlendi. 300 farklı suçlama yöneltilen 27 yaşındaki zanlının 22 yaşındaki partneri de aynı suçlamalarla karşı karşıya.

ÇETEYE, BİR YIL SÜREN SORUŞTURMA

Bir yıl süren soruşturma, ABD'li makamların Avusturalyalı yetkililere Avusturalyalı bir internet kullanıcısına ilişkin bilgi vermesinin ardından başladı. İhbarın ardından hareke geçen Avusturalya polisi, geçtiğimiz Şubat ayında Sydney kentinin kuzeyinde bulunan Wyong kasabasında 30 yaşında bir kişiyi gözaltına aldı. Zanlı, aralarında çocuk istismarı da bulunan 89 suçlama ile tutuklandı. Soruşturmanın, çocuk istismarına ilişkin görüntülerin yayınlandığı site ve forumların tespit edilmesiyle derinleştirildi. Yaşları 20 ila 48 arasında değişen zanlılar arasında futbol antrenörü, market çalışanı ve bir şef de bulunuyor.

(İHA)

Avusturalya'da cinsel istismar çetesi çökertildi

Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Polis, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Avusturalya'da cinsel istismar çetesi çökertildi - Son Dakika


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