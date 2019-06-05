Son Dakika Haberleri: Avusturalya'da devlet televizyonuna polis baskını
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Avusturalya'da devlet televizyonuna polis baskını

1 saat önce

Avustralya'da devlet televizyonu ABC'nin Sydney'deki ana binasına sabah saatlerinde baskın düzenledi.

Avusturalya'da devlet televizyonuna polis baskını, System.String[]
Avustralya'da devlet televizyonu ABC'nin Sydney'deki ana binasına sabah saatlerinde baskın düzenledi.

Avusturalya polisi, sabah saatlerinde "gizli belgelerin sızdırılması" ile ilgili baskın düzenledi. İki gazeteci ve bir haber müdürü için arama izni taşıyan polisler gözaltı yapılmayacağını açıkladı. Kanal'dan yapılan açıklamada ise 2017 yılında yayımladıkları "Afgan Belgeleri" haberiyle ilgili baskın yapıldığı ifade edildi. Haber dizisinde, Afganistan'daki Avustralya Özel Birlikleri'nin karıştığı öldürme ve görevi kötüye kullanma iddiaları gündeme getirilmiş, ABC'ye sızdırılan yüzlerce sayfalık gizli savunma belgesi söz konusu iddialara kaynak olarak gösterilmişti.

ABC Genel Müdür David Anderson "çok olağan dışı" olarak tanımladığı baskına yönelik açıklamasında, "Bu çok ciddi bir gelişme. Basın özgürlüğü ile ulusal güvenlik ve savunma meselelerinde kamu denetimi hakkında çok meşru endişeler doğuruyor" ifadelerini kullandı.

Anderson açıklamasına gazetecilerinin yanında durduğunu dile getirdi. - SİDNEY
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 01:40 Kaynak: İHA
Polis, Sabah, Avustralya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gaziantep'te kadın cesedi bulundu Mahalle sakinleri hırsızlık yaparken yakalanan zanlıya meydan dayağı attı Diyarbakır'da son 3 haftada 3 kadın cinayeti yaşandı Uzaklaştırma kararı olan cani koca, sokak ortasında eşine kurşun yağdırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 14:42:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avusturalya'da devlet televizyonuna polis baskını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]