Avusturalya'da kabinedeki Müslüman bakanlar Kur'an-ı Kerim ile yemin etti

Avustralya'da yeni kurulan hükümetin kabinesindeki Müslüman bakanlar ellerinde Kur'an-ı Kerim'le yemin etti.

Theage adlı internet sitesinin haberine göre, Endüstri ve Bilim Bakanı olan Ed Husic, sağ eline aldığı Kur'an-ı Kerim ile Sidney Genel Valisi David Hurley'in önünde yemin ederek görevine başladı.

Husic, törende duygu dolu anlar yaşarken gözyaşlarına hakim olamadı.

Kabinedeki 13 kadın bakan arasında yer alan Anne Aly, Erken Çocukluk Eğitimi ve Gençlik Bakanı olarak göreve başladı. Aly de Husic'in ardından Kur'an-ı Kerim ile yemin ederken ülkenin ilk Müslüman kadın bakanı oldu.

Ülkede 13 kadın üyeye yer verilen yeni kabine, "Avustralya'da en fazla kadın bakanın bulunduğu kabine" olarak tarihe geçti.

İşçi Partili Boşnak kökenli Husic, 2010 genel seçimlerinde parlamentoya giren ve 2013'teki kabinede yer alan ilk Müslüman olmuştu.

Aly ise 2016'daki seçimde ilk Müslüman kadın olarak federal parlamentoya girme başarısı göstermişti.

İşçi Partisi 2007'den bu yana ilk seçim zaferini kazandı

Avustralyalı seçmenler ülkeyi 3 yıl boyunca yönetecek 47. hükümeti belirlemek üzere 21 Mayıs'ta sandık başına gitmişti.

Albanese liderliğindeki İşçi Partisi, yaklaşık 9 yıllık muhafazakar hükümete karşı seçim zaferi elde etmişti.

İşçi Partisi 2007'den bu yana ilk seçim zaferini kazandı.