Avusturalya'nın Queensland eyaleti Başbakan Yardımcısı canlı yayında sinek yuttu - Son Dakika

Avusturalya'nın Queensland eyaleti Başbakan Yardımcısı canlı yayında sinek yuttu
26.10.2020 14:58
Avustralya'da Queensland eyaletinin Başbakan Yardımcısı Steven Miles basın toplantısında konuştuğu sırada canlı yayında "sinek" yuttu.
Avustralya'da Queensland eyaletinin Başbakan Yardımcısı Steven Miles basın toplantısında konuştuğu sırada canlı yayında "sinek" yuttu. O anlar sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.
Avustralya'da Queensland eyaletinin Başbakan Yardımcısı Steven Miles basın toplantısında konuştuğu talihsiz bir kaza geçirdi. Miles, basın mensuplarına koronavirüs (Covid-19) ile ilgili yeni tedbirlere ilişkin kamerların karşısına geçti. Kameraların kayıtta olduğu o anda yanağına yakalaşan sineği fark eden Miles, dudağını oynatmasıyla sineği yuttu. Görüntüler sosyal medyadan yayınlandı. Miles'in rakip partisi LNP taraftarı binlerce kişi Miles ile sosyal medya üzerinden dalga geçerken, görüntülerin video efekti olduğu da idda edildi.
- Avustralya
Son Dakika Son dakika! Çağlayan Adliyesi'nde falçatayla kendine zarar veren şahsa polis müdahale etti Şevval Şahin'e destek olmak isteyen Şeyma Subaşı'nın "Kıskanç milletiz" sözleri tepki çekti Hayatı film olan rahmetli Dilber Ay'ı Büşra Pekin canlandıracak Otların arasında uyuyan alkollü şahsı fark etmediler, üzerine kepçeyle toprak attılar Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunda seferler 28 Ekim'de başlıyor Yerli otomobilin bataryası rakiplerine göre daha uzun menzil sağlayacak Son Dakika! Aliyev: Eğer Azerbaycan'a dış müdahale olursa, Türk F-16'larını semada göreceksiniz Son Dakika! Aliyev, Ermenistan'a silah gönderen ülkelere yüklendi: Listesi bende var, ateşkes isteyen niye silah gönderir?