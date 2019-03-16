Son Dakika Haberleri: Avusturalyalı Sağcı Senatöre Yumurtalı Saldırı

Avusturalyalı Sağcı Senatöre Yumurtalı Saldırı

1 saat önce

- Avusturalyalı Sağcı senatöre yumurtalı saldırıMELBOURNE - Avusturalyalı senatör Fraser Anning, Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen saldırıyı göçmenlere atfederken yumurtalı saldırıya uğradı.

Avusturalyalı Sağcı Senatöre Yumurtalı Saldırı, System.String[]
- Avusturalyalı Sağcı senatöre yumurtalı saldırı

MELBOURNE - Avusturalyalı senatör Fraser Anning, Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen saldırıyı göçmenlere atfederken yumurtalı saldırıya uğradı.
Avustralyalı senatör Fraser Anning, Yeni Zelanda saldırısı ile ilgili bir açıklama yaparken 17 yaşında genç tarafından yumurtalı saldırıya uğradı. Saldırıya karşılık veren senatöre, gence dakikalarca yumruk attı. Öfkeli Anning, bir kişi tarafından uzaklaştırılırken genç ise olay yerinde bulunanlar tarafından etkisiz hale getirildi.
Avustralya medyası, 17 yaşındaki gencin gözaltına alındığını yazdı.
Avustralyalı senatör Fraser Anning, Yeni Zelanda'nın göçmen politikasını eleştirerek, terör saldırısından Müslüman nüfusunun artışını sorumlu tutmuştu. Başbakan Scott Morrison ise Anning'in ifadelerini "korkunç ve çirkin" olarak tanımlamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 08:29 Kaynak: İHA

Yeni Zelanda, Avustralya, Güncel
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