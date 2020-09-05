Avusturalyalı tüketici 19 bin dolarlık çanta aldı, ülkeye sokamadı - Son Dakika

Avusturalya'da yaşayan bir kadın Fransa'da aldığı 19 bin dolarlık çantayı doğru ithalat lisansı olmadığı gerekçesiyle ülkeye sokamadı.

Avusturalya'da bir tüketicinin, Fransa'daki bir mağazadan online olarak yaptığı alışveriş pahalıya mal oldu. Kadın tüketicinin Fransa'dan aldığı 19 bin dolarlık yılan derisi çanta gümrüğe takıldı. Avusturya Sınır Gücü, doğru ithalat lisansı olmayan Perth kentindeki bir depoda bulunan çantanın ülkeye girişine izin vermedi.

Tüketicinin çantaya 26 bin 313 Avusturalya doları (19 bin dolar) verdiğini ifade eden yetkililer, alıcının Avrupa'dan ihracat lisansı almasına rağmen Avustralya için Nesli Tehlike Altındaki Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES ihracat iznine sahip olmadığı gerekçesiyle çantasına kavuşamadığını dile getirdi. Kadına başka bir ceza verilmedi.

Çevre Bakanı Sussan Ley, ithalatçıları bazı ürünleri ülkeye getirmek için doğru izinlere sahip olmaları gerektiği konusunda uyararak, "Hayvansal ürünlerin ticaretini kısıtlamak, nesli tükenmekte olan türlerin uzun vadeli hayatta kalması için çok önemli olduğu için online olarak ne satın aldığımızı hepimiz bilmeliyiz" dedi.

Timsah derisi ürünlerin ülkeye girişine izin veriliyor. Ancak, ürünlerin erişimi yasa dışı vahşi yaşam ticaretiyle bağlantılı olmaması koşuluyla Nesli Tehlike Altındaki Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) altında yapılıyor.

Avusturalya'daki vahşi yaşam ticareti suçları 10 yıllık hapis cezaları ile cezalandırılabiliyor. - PERTH