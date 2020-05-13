Avusturya 1. Futbol Ligi 2 Haziran'da yeniden başlayacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Avusturya 1. Futbol Ligi 2 Haziran'da yeniden başlayacak - Son Dakika Spor

Avusturya 1. Futbol Ligi 2 Haziran'da yeniden başlayacak

25 dakika önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan Avusturya 1. Futbol Ligi'nin 2 Haziran'da seyircisiz olarak yeniden başlayacağı ilan edildi.

Avusturya 1. Futbol Ligi 2 Haziran'da yeniden başlayacak, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan Avusturya 1. Futbol Ligi'nin 2 Haziran'da seyircisiz olarak yeniden başlayacağı ilan edildi.

Ligin internet sitesinden yapılan açıklamada, takımların 15 Mayıs'ta toplu antrenmanlara başlayabilecekleri belirtildi.

Müsabakaların 2 Haziran'da seyircisiz olarak başlayacağı ve her maçtan önce oyunculara Kovid-19 testi yapılacağı kaydedildi.

Ligde 3 günde bir maç oynanacağı ve sezonun 15 Temmuz'da tamamlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

Öte yandan, Salzburg ile Austria Lustenau arasındaki Avusturya Kupası finalinin ise 29 Mayıs'ta oynanacağı duyuruldu.

Avusturya, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 10:28 Kaynak: AA

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