Avusturya, 1 milyon doz Sputnik V aşısı almak için Rusya ile görüşüyor - Son Dakika

Avrupa Birliği'nde (AB) yeni tip koranavirüs (Kovid-19) aşı tedarikinde yaşanan sorunlar ülkeleri farklı alternatiflere yöneltirken, Avusturya'nın Rusya'dan bir milyon doz Sputnik V aşısı için görüştüğü duyuruldu.

Avusturya Haber Ajansı (APA) başbakanlığa dayandırdığı haberinde, hükümet için gerçekçi bir alternatif olduğuna işaret edilen Rus aşısının tedariki için bu ülkeyle pazarlık yapıldığı bildirildi.

Haberde, iki ülke arasında imzalanan gizlilik anlaşmasına göre nisan için 300 bin, mayıs için 500 bin ve haziran için 200 bin doz alınması için görüşüldüğü ancak nihai satış anlaşmasının henüz imzalanmadığı aktarıldı.

Güvenilir ve etkili aşı vurgusu

Öte yandan, Sağlık Bakanı Rudolf Anschober, basına yaptığı açıklamada, her türlü olanağın gözden geçirildiğini belirterek "Avusturya'da kullanılacak her aşı güvenilir ve etkili olmak durumundadır." ifadesini kullandı.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından test sürecinin sürdüğü Sputnik V aşısının ne zaman onay alacağı henüz bilinmiyor. Avusturya, AB onayı olmadan aşıyı satın alması durumunda, Macaristan ve Slovakya'dan sonra birlik içinde Rus aşısı kullanan üçüncü ülke olacak.