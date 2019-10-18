Son Dakika Haberleri: Avusturya: 4 Türk, IŞiD'e eleman kazandırdıkları gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı
Son Dakika Dünya Avusturya: 4 Türk, IŞiD'e eleman kazandırdıkları gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı

Avusturya: 4 Türk, IŞiD'e eleman kazandırdıkları gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı

1 saat önce

Avusturya'da Türk kökenli dört kişi IŞİD'e eleman kazandırmak için çalıştıklarıyla gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı.

Avusturya: 4 Türk, IŞiD'e eleman kazandırdıkları gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı, System.String[]

Avusturya'da Türkiye doğumlu dört kişi "IŞİD'e eleman kazandırmak için çalıştıkları" gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı.


Dini bir cemaat olarak hareket ettikleri belirtilen zanlılardan birinin imam olduğu kaydedildi. IŞİD'in Suriye'deki koluyla bağlantılı oldukları tespit edilen imama 7 yıl, diğer üç zanlıya ise 6 yıl, 5 yıl ve 5 ay hapis cezaları verildi.

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Avusturya, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:27 
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