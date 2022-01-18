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Avusturya, ABD'nin Sezgin Baran Korkmaz'a ilişkin iade talebine henüz karar vermedi - Son Dakika

Avusturya, ABD'nin Sezgin Baran Korkmaz'a ilişkin iade talebine henüz karar vermedi

18.01.2022 20:38

Avusturya'daki Wels Bölge Mahkemesi, Türkiye ve ABD tarafından kara para aklama soruşturması kapsamında aranan Sezgin Baran Korkmaz'a yönelik ABD'nin iade talebine ilişkin hukuki sürecin devam ettiğini bu hususta mahkemenin henüz kararını vermediğini belirtti.

Wels Savcılığı Basın Birimi Müdürü savcı Silke Enzlmüller, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin Korkmaz'a yönelik iade talebine ilişkin hukuki sürecin sürdüğünü bildirdi. Enzlmüller, Türkiye'nin iade talebinin mahkeme tarafından kabul edildiğini ancak ABD'nin bu yöndeki talebine ilişkin hukuki sürecin sürdüğünü, mahkemenin henüz kararını vermediğini söyledi.

DW HABERİ YALANLANDI

Bu arada dün Alman Deutsche Welle (DW) Türkçe'nin ABD'nin iade talebinin Wels mahkemesi tarafından kabul edildiğine ilişkin haberi, Korkmaz'ın Avukatı Murat Volkan Dülger tarafından gerçek dışı olarak değerlendirildi.

Dülger, Twitter'dan yaptığı açıklamada, davayı gören hakimin bu yönde bir karar vermediğini, gerçek dışı haber yapan DW'nin özür dilemesi gerektiğini belirtti.

KEŞKE ARAYIP SORSALARDI

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "DW'nin haberi maalesef gerçek dışı. Keşke savcılığın basın sözcüsünü ya da avukatları arayıp sorsalardı. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek gerekir." dedi
Avusturya'daki hukuki süreç

AVUSTURYA'DAKİ HUKUKİ SÜREÇ

İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesinde 17 Mayıs'ta Korkmaz ve 3'ü yabancı uyruklu 10 kişiyle, bu kişilerle bağlantılı "malen sorumlu" şirketler hakkında Amerika'dan haksız kazançla elde edilen "mal varlığı değerini aklama" suçundan hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşmasında, mahkeme, Korkmaz'ın yokluğunda tutuklanmasına hükmetmişti.

TÜRKİYE'NİN TALEBİ DE KABUL EDİLDİ

Türkiye ve ABD tarafından hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkartılan Korkmaz, 19 Haziran'da Avusturya'nın başkenti Viyana'ya yaklaşık 250 kilometre uzaklıkta bir kasabada emniyet güçlerince gözaltına alınmıştı. Önce başkent Viyana'ya getirilen Korkmaz daha sonra yakalandığı Wels'e gönderilmiş burada 5 Temmuz 2020'de yapılan duruşmada tutukluluk halinin sürmesine hükmedilmişti. Wels'de tutuklu tutulan Korkmaz'ın davasının görüldüğü Wels mahkemesi, Ağustos 2020'de Türkiye'nin iade talebini kabul etmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avusturya, ABD'nin Sezgin Baran Korkmaz'a ilişkin iade talebine henüz karar vermedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avusturya, ABD'nin Sezgin Baran Korkmaz'a ilişkin iade talebine henüz karar vermedi - Son Dakika
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