Avusturya Adalet Bakanlığı Sezgin Baran Korkmaz'ın 'öncelikle' ABD'ye iadesine karar verdi - Son Dakika
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Avusturya Adalet Bakanlığı Sezgin Baran Korkmaz'ın 'öncelikle' ABD'ye iadesine karar verdi

16.06.2022 16:18
Avusturya Adalet Bakanlığı Sezgin Baran Korkmaz'ın 'öncelikle' ABD'ye iadesine karar verdi

AVUSTURYA Adalet Bakanlığı dün verdiği kararla, SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın 'öncelikle' ABD'ye iade edilmesine karar verdi.

AVUSTURYA Adalet Bakanlığı dün verdiği kararla, SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın 'öncelikle' ABD'ye iade edilmesine karar verdi. Bakanlığın kararı Wels Mahkemesi'ne ulaştıktan sonra, yargı sürecinin tamamlanacağı öğrenildi. Adalet Bakanlığı'nın kararına Korkmaz'ın itiraz hakkı bulunduğu belirtildi.

Wels Mahkemesi 25 Ağustos 2021 tarihinde Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesine karar vermişti. Mahkeme ABD'nin iade talebini ise bu yılın mart ayında kabul etti. Mahkemenin her iki ülkeye de iade kararı vermesi nedeniyle dosya Avusturya Adalet Bakanlığı'na gitti. Bakanlığın dün verdiği karar, Korkmaz'ın 'öncelikle' ABD'ye iade edilmesi yönünde oldu.  Bakanlığın kararının Wels Mahkemesi'ne ulaştıktan sonra, Sezgin Baran Korkmaz'ın itiraz hakkı olduğu da öğrenildi. Korkmaz'ın yargı sürecinin tamamlanmasından sonra ABD'ye iade edilebileceği belirtildi.


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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Avusturya Adalet Bakanlığı Sezgin Baran Korkmaz'ın 'öncelikle' ABD'ye iadesine karar verdi - Son Dakika
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