Avusturya-Almanya sınırı açılıyor - Son Dakika

Avusturya Turizm Bakanı Elisabeth Koestinger, Almanya ile sınırın 15 Haziran'dan itibaren açılacağını duyurdu.



Korona virüsü nedeniyle uzun süredir kapalı olan Avusturya-Almanya sınırı yeniden açılıyor. Avusturya Turizm Bakanı Elisabeth Koestinger, sınırın 15 Haziran'dan itibaren açık olacağını söyledi. Koestinger, ilk gevşetme kapsamında ailelerin ziyaretine ve iş seyahatlerine izin verileceğini ifade etti.



Avusturya Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "15 Mayıs'tan itibaren sınırda trafik kontrolü olacak. 15 Haziran'dan itibaren ise sınır tamamen açık olacak" denildi.



Viyana hükümeti, benzer bir adımı İsviçre ve Lihtenştay için de atmaya hazırlanıyor. - VİYANA