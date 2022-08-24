Alplerin zirvesinde arkadaşının fotoğrafını çekmek isterken öldü - Son Dakika
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Alplerin zirvesinde arkadaşının fotoğrafını çekmek isterken öldü

24.08.2022 16:08
Alplerin zirvesinde arkadaşının fotoğrafını çekmek isterken öldü

Avusturya Alpleri zirvesinde arkadaşının fotoğrafını çekmeye çalışan 77 yaşındaki Alman hayatını kaybetti.

Avusturya Alpleri zirvesinde arkadaşının fotoğrafını çekmeye çalışan 77 yaşındaki Alman hayatını kaybetti.

Avusturya Alpleri zirvesine çıkan 77 yaşındaki Alman, Alplerden düşerek hayatını kaybetti. Polis tarafından yapılan açıklamada, Avusturya- İsviçre sınırındaki Alplerin deniz seviyesinden 2 bin 870 metre yüksekliğindeki bölgeye çıkan 77 yaşındaki Alman adamın, 63 yaşındaki İspanyol kadın arkadaşının fotoğrafını çekmek istediği kaydedildi. Alman adamın, fotoğrafı çekmek için bir adım geri gitmesinin ardından dengesini kaybederek 60 metreden yere düşmesinin ardından hayatını kaybettiği kaydedildi. Alman adamın cansız bedeni helikopterle olay yerinden çıkarıldı. - VİYANA

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Kaynak: İHA

Avusturya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alplerin zirvesinde arkadaşının fotoğrafını çekmek isterken öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alplerin zirvesinde arkadaşının fotoğrafını çekmek isterken öldü - Son Dakika
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