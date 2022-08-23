Polisten yapılan açıklamada, 77 yaşındaki Alman adam ve 63 yaşındaki İspanyol kadın arkadaşı, Avusturya- İsviçre sınırında Alplerin deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin 870 metre yükseklikteki bir bölgesine yürüyüş yaptı.

Kaynak: AA

Avusturya, İsviçre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Alplerin zirvesinde fotoğraf çekmeye çalışan kişi düşerek öldü - Son Dakika

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