Avusturya Ankara Büyükelçisi Johannes Wimmer Vali Tavlı'yı ziyaret etti - Son Dakika

Avusturya Ankara Büyükelçisi Johannes Wimmer Vali Tavlı'yı ziyaret etti

16.10.2020 11:36
Avusturya Ankara Büyükelçisi Johannes Wimmer Vali Tavlı'yı ziyaret etti, System.String[]

Avusturya Ankara Büyükelçisi Johannes Wimmer, Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti.

Avusturya Ankara Büyükelçisi Johannes Wimmer, Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti.

Valilik Şeref Defterinin imzalanmasının ardından yapılan görüşmede Vali Orhan Tavlı, Büyükelçi Johannes Wimmer'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasında var olan ilişkilerin bu tür ziyaretler ile daha da gelişeceğini ifade etti. Büyükelçi Johannes Wimmer, Avusturya Bodrum Fahri Konsolosu olarak atanan Fatih Can Ekşi'ye görevini teslim etmek üzere Muğla'ya geldiklerini ifade ederek, Muğla'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vali Tavlı, Muğla'nın farklı kültürlere ve büyük medeniyetlere ev sahipliği yaptığını, insanlığa ait ortak değerlerin kültür turizme kazandırılması konusunda önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini ve bu çalışmalarda Kültür ve Turizm Bakanlığının büyük destekleri olduğunu söyledi.

Muğla'nın alternatif turizm olanakları bakımdan eşsiz bir destinasyon olduğu ifade eden Vali Orhan Tavlı, doğa turizmi, spor turizmi ile birlikte son yıllarda yat turizminin de hareketlendiğini, önümüzdeki yıllarda yat turizmine talebin artmasını beklediklerini ifade etti.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında il genelinde alınan tedbirlerden bahseden Vali Orhan Tavlı, Muğla'da vaka sayısının düşük olduğunu, alınan tedbir ve önlemlere vatandaşların riayet ettiklerini belirtti.

Ziyarette iki ülke arasındaki ticari ilişkiler, sürdürülebilir turizm, çevre ve arkeolojik kazılar gibi konularda iş birliğine değinildiği öğrenildi. - MUĞLA

Avusturya Ankara Büyükelçisi Johannes Wimmer Vali Tavlı'yı ziyaret etti
Avusturya Ankara Büyükelçisi Johannes Wimmer Vali Tavlı'yı ziyaret etti

Orhan Tavlı, Avusturya, Ankara, Muğla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Avusturya Ankara Büyükelçisi Johannes Wimmer Vali Tavlı'yı ziyaret etti - Son Dakika

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