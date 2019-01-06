Son Dakika Haberleri: Avusturya Başbakanı Karda Mahsur Kaldı

Avusturya Başbakanı Karda Mahsur Kaldı

5 dakika önce

AVUSTURYA'ya hafta sonu iki metre civarında yeni kar düştü.

Avusturya Başbakanı Karda Mahsur Kaldı, System.String[]
AVUSTURYA'ya hafta sonu iki metre civarında yeni kar düştü. Bir çok beldenin dış dünyayla bağlantısı kesildi. Mahsur kalan yerlere Avusturya askeri helikopterlerinin yardım uçuşu kötü hava koşulları nedeniyle yapılamadı. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da kar mahsurları arasında yer aldı. Grossarltal'da kız arkadaşıyla tatil yapan Kurz, yoğun kar yağışı sonucu Salzburg kentine yapacağı ziyareti iptal etmek zorunda kaldı. 

Türkiye yolu üzerindeki Avusturya'nın can damarı Tauern otobanı çığ tehlikesi yüzünden trafiğe kapandı. Vorarlberg ve Steiermark eyaletlerindeki 12 bin insan elektriksiz kaldı. St. Koloman'da belde sakinlerine çığ tehlikesi nedeniyle evlerinizden dışarı çıkmayın çağrısı yapıldı.

UÇAK VE TREN SEFERLERİ İPTAL

Almanya'nın Alpler bölgesi de tamamen kar altında. Çığ tehlikesinin çok yüksek olduğu belirtildi. Berchtesgadener Land'ta 20 yaşındaki bir kadın çığ sonucu kar altında kalarak, hayatını kaybetti. Bad Tölz'de ise buzlanma sonucu meydana gelen kazada 19 yaşındaki bir genç öldü ve ikisi ağır dört kişi yaralandı. Münih Havaalanında cumartesi günü 130 uçak seferi iptal edildi. 220 civarında gecikme yaşandı. Münih ve civarında tren seferleri aksadı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 07:40 

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gerçek Kürk Giydiği İçin Eleştirilen Gülşah Saraçoğlu'ndan İlginç Savunma: Kimseden Korkmuyorum, Giyeceğim 16 Yaşında Kuzeni, 17 Yaşında Halasının Torunuyla Nişanlandırılan Genç Kız Kayboldu

AKOM Uyardı: İstanbul'a Bu Gece Kar Geliyor Son Dakika! Çok Sayıda İl ve İlçelerde Okullar Tatil Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 19:45:22. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avusturya Başbakanı Karda Mahsur Kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]