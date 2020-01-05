Avusturya Başbakanı Kurz: AB net çizgi çeksin, Erdoğan göçmenleri silah olarak kullanıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avusturya Başbakanı Kurz: AB net çizgi çeksin, Erdoğan göçmenleri silah olarak kullanıyor - Son Dakika Dünya

Avusturya Başbakanı Kurz: AB net çizgi çeksin, Erdoğan göçmenleri silah olarak kullanıyor

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "insanları silah olarak kullandığını" öne süren Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, AB'nin bu konuda net bir çizgi çekmesi gerektiğini belirtti.

Avusturya Başbakanı Kurz: AB net çizgi çeksin, Erdoğan göçmenleri silah olarak kullanıyor, System.String[]

Zorlu koalisyon görüşmeleri sonrasında yeniden başbakanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, çeşitli basın kuruluşlarına verdiği röportajlarda Türkiye'nin göçmenlere yönelik politikası konusundaki görüşlerini açıkladı. Kurz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "insanları silah olarak kullandığını" öne sürerek Avrupa Birliği'nin (AB) bu konuda net bir çizgi çekmesi gerektiğini belirtti.


Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, kasım ayından bu yana yürüttüğü koalisyon görüşmelerinde Yeşiller'in desteğini almasının ardından yarın yeniden başbakanlık koltuğuna oturmaya hazırlanıyor. Koalisyon anlaşmasında iklim değişikliğiyle mücadele ve siyasette şeffaflık sözü veren Kurz, karşılığında göçmenlik politikasındaki çizgisini Yeşiller'e kabul ettirdi.

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Sebastian Kurz, Avrupa Birliği, Avusturya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 04:28 
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