Avusturya Başbakanı Kurz, Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çektirdi

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarına tüm tepkilere rağmen devam ediyor. Bayramda da durmayan İsrail saldırılarında şehit olanların sayısı, 31'i çocuk, 19'u kadın olmak üzere 119'a, yaralı sayısı 830'a yükseldi.

KURZ'DAN SKANDAL HAREKET

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, sosyal medya hesabından başbakanlık binasına İsrail bayrağı çekildiğini duyurdu. Kurz'un paylaşımına Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'dan teşekkür mesajı geldi.

"UMARIM AKIL VE VİCDAN SAHİBİ OLANLAR BU SİYASETE TEPKİ GÖSTERİR"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Sebastian Kurz'a sert tepki göstererek "Aklın, vicdanın, insanlığın sustuğu nokta" mesajını paylaştı.

İşte Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın paylaşımı:

"Avusturya Başbakanı destek için başbakanlık binasına İsrail bayrağı çektirmiş. Aklın, vicdanın, insanlığın sustuğu nokta. Siz böyle davrandıkça İsrail daha pervasızca saldıracak. Umarım Avusturya ve Avrupa'nın akıl ve vicdan sahibi insanları bu tarz-ı siyasete tepki gösterir."