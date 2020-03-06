Avusturya Başbakanı Kurz'dan "Suriye'de barış bölgesi kurulması" önerisi - Son Dakika
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Avusturya Başbakanı Kurz'dan "Suriye'de barış bölgesi kurulması" önerisi

6 saat önce

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Suriyeli sığınmacılara ilişkin "Çözüm, Suriye'de bir barış bölgesi oluşturulmasıyla mümkün olabilir.

Avusturya Başbakanı Kurz'dan

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Suriyeli sığınmacılara ilişkin "Çözüm, Suriye'de bir barış bölgesi oluşturulmasıyla mümkün olabilir. Tercihen ülkenin kuzeyinde." dedi.

Başbakan Kurz, basına yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye sorununda daha etkili olması gerektiğini söyledi.

Kurz, Suriye için AB'nin kendine ait bir barış planının olması gerektiğini belirterek, "Çözüm, Suriye'de bir barış bölgesi oluşturulmasıyla mümkün olabilir. Tercihen ülkenin kuzeyinde." görüşünü paylaştı.

"6 milyon sığınmacıya koruma bölgesi"

Söz konusu barış bölgesinin Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ele alınmasının önemine işaret eden Kurz, "Suriye'de böyle bir koruma bölgesini hak eden, yaklaşık 6 milyon ülke içinde yerinden olmuş insan var." diye konuştu.

Kurz, ayrıca Türkiye- Yunanistan sınırındakilerin "sığınmacı değil göçmen oldukları" iddiasında bulunarak, bu insanların Yunanistan'a iltica edemeyeceklerini ileri sürdü.

AB'de sınır kontrolleri vurgusu

Sığınmacı hareketliliği nedeniyle AB dış sınırlarının korunması gerektiğini yineleyen Kurz, AB dış sınırlarının yeterince işlev görmemesi durumunda iç sınırlarında kontrollerin uygulanması gerektiğini sözlerine ekledi.

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Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:28 Kaynak: AA
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