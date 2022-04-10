Avusturya Başbakanı Nehammer, Putin'le görüşmek üzere Rusya'ya gidecek - Son Dakika
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Avusturya Başbakanı Nehammer, Putin'le görüşmek üzere Rusya'ya gidecek

10.04.2022 20:25
Avusturya Başbakanı Nehammer, Putin'le görüşmek üzere Rusya'ya gidecek

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, dün Kiev'e yaptığı ziyaretin ardından yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmek üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya gidecek.

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, dün Kiev'e yaptığı ziyaretin ardından yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmek üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya gidecek.

Nehammer, Twitter'dan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşme ve Rusya ziyaretine ilişkin açıklamada bulundu.

Putin'le görüşmek üzere Moskova'ya gideceğini duyuran Başbakan Nehammer, Avusturya'nın tarafsız bir ülke olduğunu ancak Rusya'nın başlattığı savaşa karşı Ukrayna'nın yanında "net bir duruşa sahip" olduklarını ifade etti.

Nehammer, "(Savaş) durmak zorunda. İnsani koridorun oluşturulması, savaş suçunun aydınlatılması için ateş kese ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmeye ilişkin bilgilendirildi

Yarınki ziyarete hakkında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in bilgilendirildiğini belirten Nehammer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin de görüşmeden haberdar edildiğini kaydetti.

Putin'le ilk yüz yüze görüşme

Nehammer, Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat'tan bu yana Putin'le yüz yüze görüşecek ilk Avrupalı hükümet başkanı olacak.

Başbakan Nehammer, dün Ukrayna'da Zelenskiy ve Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko ile görüşmüştü.

Nehammer, Avusturya'nın bu ülkeye olan desteğini bir kez daha yinelemiş ve "işlenen savaş suçlarının göz ardı" edilemeyeceğini söylemişti.

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Vladimir Putin, Avusturya, Moskova, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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