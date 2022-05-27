Avusturya Başbakanı Nehammer, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki buğday ve mısır gibi hububatın limanlardan uluslararası pazara ihraç edilmesine izin vermeye hazır olduğu sinyali verdiğini söyledi.

Başbakan Nehammer, Putin'le yaptığı telefon görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Nehammer, Putin görüşmesi öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres gibi üst düzey isimlerle görüştüğünü ifade etti.

Avusturya'dan Ukraynalı 100 ağır yaralıya tedavi önerisi

Zelenskiy ile yaptığı görüşmede cephede ağır yaralanmış 100 kişinin tedavi edilmek üzere Avusturya'ya getirilebileceği önerisinde bulunduğunu dile getiren Nehammer, bu ülkede bulunan tonlarca hububatın güvenli yollarla uluslararası pazara taşınmasının ele alınan bir başka önemli husus olduğunu ifade etti.

İstanbul sürecinin yeniden canlandırılması

Nehammer, "İstanbul Süreci" adı verilen Ukrayna-Rusya barış görüşmelerinin önemine değinerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ara verilen görüşmelerin yeniden nasıl canlandırılabileceğini görüştüklerini, Erdoğan'ın hem Putin hem de Zelenskiy'le sürecin yeniden başlaması için görüşeceğini kendisiyle paylaştığını dile getirdi.

Putin'le yaptığı görüşmede savaş bölgesinde insani yardımların hangi koşullarda nasıl yapılabileceğini konuştuklarını ifade eden Nehammer, "Başkan Putin, limanlardan (hububatın) çıkartılmasına izin vermeye hazır olduğu sinyalini verdi." dedi.

Nehammer, bunun için güvenli bir yola ihtiyaç duyulduğunu ve BM Genel Sekreteri Guterres'in bir tür aracı rolü oynamasının önemine işaret ettiğini kaydederek, limanların büyük çoğunluğuna mayınların döşendiğini, bu mayınların temizlenmesi sonrasında Rus tarafının ticari gemilere olası bir askeri operasyon yapmayacağının garanti altına alınmasının önemini vurguladı.

Putin'le savaş eserlerinin değiştirilmesinin de görüşüldüğünü aktaran Nehammer, Rusya Devlet Başkan'ın bu hususta da ilerleme kaydedilmesi için hazır olduğunu ifade ettiğini aktardı.

Nehammer, Putin'in Uluslararası Kızılhaç'ın savaş esirlerine ulaşımının sağlanmasının önemine işaret ettiğini, Ukrayna'daki Rus savaş esirlerine de Kızılhaç'ın erişiminin sağlanması talebinde bulunduğunu aktardı.

Görüşmenin çok yoğun ve ciddi geçtiğini belirten Nehammer, savaşın iki ülke arasında yaşanmadığı ve şu ana kadar doğurduğu sonuçlarla dünya genelinde gıda ve güvenlik alanlarında istikrarsızlığa yol açtığı gerçeğini Putin'in dikkatine getirdiğini ifade etti.