Avusturya Başbakanı Nehammer, Ukrayna'yı ziyaret edecek - Son Dakika
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Avusturya Başbakanı Nehammer, Ukrayna'yı ziyaret edecek

05.04.2022 14:18
Avusturya Başbakanı Nehammer, Ukrayna'yı ziyaret edecek

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer'in birkaç gün içerisinde Ukrayna'ya gideceği ve Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşeceği bildirildi.

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer'in birkaç gün içerisinde Ukrayna'ya gideceği ve Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşeceği bildirildi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Nehammer'in ileriki günlerde Ukrayna'yı ziyaret edeceği, güvenlik nedeniyle seyahate ilişkin detay paylaşılmayacağı belirtildi. Nehammer'ın, ziyaret kapsamında Zelenskiy'le bir araya geleceği aktarıldı.

Açıklamada, Ukrayna'yı siyasi ve insani açıdan en iyi şekilde desteklemek için bu seyahatin yapılmak istendiği kaydedildi.

Ülkedeki Rus diplomatlar

Bu arada, Ukrayna'nın Buça kentinde sivillerin öldürülmesi sonrasında İngiltere, Almanya, İtalya gibi ülkelerin Rus diplomatları sınır dışı etme kararı üzerine, muhalefetteki Yeni Avusturya Partisi (NEOS) de Dışişleri Bakanlığından benzer yönde adım atması talebinde bulundu.

Parti Genel Sekreteri Douglas Hoyos, yaptığı açıklamada, "Eğer Rus diplomatlar burada Putin'in yalanlarının propagandasını yapıyorsa ya da Ukrayna'daki savaş suçlarını inkar ediyorlarsa bunun sert sonuçları olmalıdır." ifadesini kullandı.

Hoyos, ülkedeki Rus diplomatların sayısının asgari düzeye indirilmesi gerektiğini savundu.???????

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Vladimir Zelenskiy, Avusturya, Ukrayna, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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