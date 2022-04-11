Avusturya Başbakanı: "Putin, İstanbul'daki barış görüşmelerine hala güveniyor" - Son Dakika
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Avusturya Başbakanı: "Putin, İstanbul'daki barış görüşmelerine hala güveniyor"

11.04.2022 21:51
Avusturya Başbakanı: "Putin, İstanbul'daki barış görüşmelerine hala güveniyor"

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, "Putin'in İstanbul'da başlayan barış görüşmelerine hala güvendiğini, bu hususta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini söylediğini" aktardı.

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, "Putin'in İstanbul'da başlayan barış görüşmelerine hala güvendiğini, bu hususta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini söylediğini" aktardı.

Başbakan Nehammer, Moskova'da Putin ile yaptığı görüşmenin ardından Avusturya basınına açıklamada bulundu.

Putin ile görüşmenin genel olarak çok olumlu geçmediğini kaydeden Nehammer, diyaloğun sürmesi ve temasın devam etmesi adına bu girişimin önemli olduğunu ifade etti.

Nehammer, Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile birebir görüşme teklifine herhangi bir tepki vermediğini dile getirdi.

Putin'in Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da başlatılan ve ara verilen görüşmelerin sürdürülmesinden yana olduğunu kaydeden Nehammer, "İstanbul'daki görüşmelere hala güveniyor. Bu hususta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek." şeklinde konuştu.

Nehammer, 9 Nisan'da Kiev'e gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında Rusya'nın başkenti Moskova'da Putin ile görüşeceğini açıklamıştı.

İki lider arasında gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin Rusya tarafından henüz bir açıklama yapılmazken, Nehammer, savaşın başladığı tarihten buyana Putin ile görüşen ilk Avrupalı hükümet başkanı oldu.

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Vladimir Putin, Avusturya, İstanbul, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avusturya Başbakanı: 'Putin, İstanbul'daki barış görüşmelerine hala güveniyor' - Son Dakika


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