Avusturya Başbakanı Schallenberg, görevini devretmeye hazır olduğunu açıkladı - Son Dakika

Avusturya'da eski Başbakan ve iktidarın büyük ortağı merkez sağ Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı Sebastian Kurz'un siyaseti bıraktığını açıklamasının ardından mevcut Başbakan Alexander Schallenberg, partinin yeni genel başkanına başbakanlık görevini devretmeye hazır olduğunu bildirdi.

Başbakan Schallenberg, yaptığı yazılı açıklamada, hedef ve niyetinin hiçbir zaman ÖVP'nin genel başkanlığı görevini üstlenmek olmadığını ifade etti.

Schallenberg, "Her iki pozisyonun, başbakanlık ve ülkenin en çok oy almış partisinin genel başkanlığının yeniden bir elde bütünleşmesi gerektiği görüşümdeyim." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni başbakan, yeni kabine

Hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan eski Başbakan Kurz'un siyasetten çekilmesinin ardından ülke siyaseti yeniden hareketlendi.

Ülke basınında yer alan haberlerde, ÖVP'nin yeni genel başkanının belirlenmesinin ardından kabinede bazı değişikliklerin yaşanacağı belirtiliyor.

Buna göre, hakkında yolsuzluk soruşturması açılan Maliye Bakanı Gernot Blümel'in görevi bırakacağı, İçişleri Bakanı Karl Nehammer'in ise partinin başına getirilerek, yeni başbakan olacağı iddia ediliyor.

Yolsuzlukla suçlanan Kurz aktif siyaseti bıraktı

Kurz, bugün yaptığı açıklamada, 10 yıllık siyasi kariyerine son verdiğini, kısa süre içerisinde başta parti genel başkanlığı olmak üzere bütün görevlerini devredeceğini bildirmişti.

Avusturya'da 6 Ekim'de savcılığın, aralarında Kurz'un da bulunduğu 10 kişi hakkında yolsuzluk, rüşvet ve güveni kötüye kullanma gerekçeleriyle başlattığı soruşturma sonrasında, eski başbakan 9 Ekim'de istifa etmek zorunda kalmıştı.

Kurz'dan boşalan başbakanlık koltuğuna dönemin Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg getirilmişti.