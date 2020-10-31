Avusturya'da 3 Kasım'dan itibaren gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika

Avusturya'da 3 Kasım'dan itibaren gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi

31.10.2020 19:38
Avusturya'da 3 Kasım'dan itibaren gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi, System.String[]

Avusturya'da artan korona virüs vakalarının ardından 3 Kasım'dan itibaren 10 gün süre ile gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Avusturya'da artan korona virüs vakalarının ardından 3 Kasım'dan itibaren 10 gün süre ile gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Korona virüs salgının Avrupa'da yeniden etkisini arttırması ile birçok ülke sokağa çıkma yasaklarını yeniden uygulamaya başladı. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Covid-19 için alınacak önlemlerin görüşüldüğü toplantının ardından basın toplantısı düzenledi. Başbakan Kurz, ülkede artan korona virüs vakaları nedeni ile 3 Kasım'dan itibaren ülke genelinde yerel saatle 20.00 ile 06.00 arasında 10 gün süre ile gece sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu. Avusturya Anayasasına göre sokağa çıkma yasakları 10 gün süre ile uygulanırken, yeniden uzatılması için her 10 günde bir parlamentonun onay vermesi gerekiyor.

Kurz, kafelerin, barların ve restoranların kapatıldığını ve sadece paket servis hizmeti verebileceklerini aktarırken, okullarda kısmi uzaktan eğitim yapılacağını açıkladı. Liselerin son sınıfları ve üniversitelerde uzaktan eğitime geçileceğini belirten Kurz, anaokulu ve ilkokullarda yüz yüze eğitimin devam edeceğini ifade etti. Başbakan Kurz, yeni önlemler kapsamında kültür ve spor faaliyetlerinin tamamen yasaklandığını aktarırken, kuaför ve güzellik merkezi gibi hizmet sektöründeki işletmelerin açık kalacağını belirtti. Kurz, otellerin ise yalnızca iş ziyareti için ülkeye gelen müşterileri ağırlayabileceklerini ifade etti.

SON 24 SAATTE 5 BİN 349 YENİ VAKA

Avusturya'da son 24 saatte 5 bin 349 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 104 bin 925'e ulaştı. Ülkede son 24 saatte 27 kişinin daha virüs nedeni ile hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı bin 109'a yükseldi. Avusturya'da şu ana kadar 2 milyon 232 bin 735 kişiye Covid-19 testi yapıldı.

(İHA)

Avusturya'da 3 Kasım'dan itibaren gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Avusturya'da 3 Kasım'dan itibaren gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Avusturya'da 3 Kasım'dan itibaren gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Sebastian Kurz, Koronavirüs, Avusturya, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Avusturya'da 3 Kasım'dan itibaren gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray'da Ankaragücü maçında Marcao ve Saracchi sakatlandı Sakarya UMKE ekibi enkaz altında kalan bir kadını kurtardı İstanbul Ataşehir'de korkutan patlama! Çöp kutusuna bomba atıldı iddiası Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüphelinin pişkinliği pes dedirtti: Seni polise şikayet edeceğim Güney Kore'de grip aşısı tedirginliği! Aşı yaptırdıktan sonra ölenlerin sayısı 85'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 31 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 75 kişi vefat etti, 2213 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: İzmir'deki depremde ölü sayısı 37'ye yükseldi Ünlü sunucu İkbal Gürpınar koronavirüse yakalandı, yoğun bakıma alındı
Depremin habercisi olduğu söylenen Mavi Dolunay'dan olağanüstü görüntüler Depremin habercisi olduğu söylenen Mavi Dolunay'dan olağanüstü görüntüler         
21:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde! Depremzedelere verilecek destekleri tek tek saydı Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde! Depremzedelere verilecek destekleri tek tek saydı         
20:52
Bolu'ya mevsimin ilk karı düştü Bolu'ya mevsimin ilk karı düştü         
20:42
UMKE personeli Eda, enkaz altındaki İnci Okan'a davranışlarıyla gönüllere taht kurdu UMKE personeli Eda, enkaz altındaki İnci Okan'a davranışlarıyla gönüllere taht kurdu         
20:20
Fransa'da Ortodoks Kilisesi'ne silahlı saldırı: Rahip ağır yaralandı Fransa'da Ortodoks Kilisesi'ne silahlı saldırı: Rahip ağır yaralandı         
19:59
Tepkilerin ardından Macron geri adım attı: Charlie Hebdo karikatürlerini desteklemiyoruz Tepkilerin ardından Macron geri adım attı: Charlie Hebdo karikatürlerini desteklemiyoruz         
19:47
Meteoroloji'den 13 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den 13 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı         
18:51
Azerbaycan ordusu, askeri mevzilere sızmaya çalışan Ermeni sabotaj grubunu imha etti Azerbaycan ordusu, askeri mevzilere sızmaya çalışan Ermeni sabotaj grubunu imha etti         
18:23
Anne ve 3 çocuğu enkaz altından çıkarılmıştı! Sağ kurtarılan bir çocuk hastanede hayatını kaybetti Anne ve 3 çocuğu enkaz altından çıkarılmıştı! Sağ kurtarılan bir çocuk hastanede hayatını kaybetti         
17:50
İzmir'de meydana gelen depremin sesi ortaya çıktı! Dinleyenlerin tüyleri ürperiyor İzmir'de meydana gelen depremin sesi ortaya çıktı! Dinleyenlerin tüyleri ürperiyor         
16:15
Kaybolan ineğini, kalçasına balta saplanmış olarak bulundu Kaybolan ineğini, kalçasına balta saplanmış olarak bulundu         
15:33
2000 yılına ait fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! Rıza Bey Apartmanı ile ilgili dehşete düşüren detay 2000 yılına ait fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! Rıza Bey Apartmanı ile ilgili dehşete düşüren detay         
14:48
İzmir'de yıkılan binada kullanan malzemeler kalitesiz çıktı İzmir'de yıkılan binada kullanan malzemeler kalitesiz çıktı         
14:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: 39 milyon konut için değer takip sistemi geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: 39 milyon konut için değer takip sistemi geliyor         
14:09
İzmir depremi çelik gökdeleni de vurdu! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti İzmir depremi çelik gökdeleni de vurdu! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti         
11:45
İzmir depreminden sonra yaptığı paylaşım infial yarattı! İzmir depreminden sonra yaptığı paylaşım infial yarattı! "Felaketi kendileri istedi" diyen şahıs yakalandı         
02:43
Söke'de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu Söke'de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu         
01:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2020 22:01:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Avusturya'da 3 Kasım'dan itibaren gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei